Semaphore – це сучасний веб-інтерфейс з відкритим кодом для керування та запуску інструментів автоматизації DevOps. Він надає зрозумілу панель керування для виконання плейбуків Ansible, планів Terraform, конфігурацій OpenTofu, скриптів Bash та стеків Pulumi без необхідності доступу до командного рядка. Команди можуть керувати інвентарем, обліковими даними та історією виконання через браузер, зберігаючи повний контроль над своїм інфраструктурним кодом.

Самостійне розміщення Semaphore на вашому VPS централізує виконання всієї автоматизації з журналами аудиту, запланованими запусками та контролем доступу для команд. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та обліковий запис адміністратора, створений автоматично під час першого запуску з обліковими даними, які ви налаштовуєте під час розгортання.