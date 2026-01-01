Знижка до 68% на Semaphore

Сучасний веб-інтерфейс для запуску плейбуків Ansible, планів Terraform, скриптів Bash та стеків Pulumi.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
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Виберіть тариф VPS для Semaphore

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Semaphore

Semaphore – це сучасний веб-інтерфейс з відкритим кодом для керування та запуску інструментів автоматизації DevOps. Він надає зрозумілу панель керування для виконання плейбуків Ansible, планів Terraform, конфігурацій OpenTofu, скриптів Bash та стеків Pulumi без необхідності доступу до командного рядка. Команди можуть керувати інвентарем, обліковими даними та історією виконання через браузер, зберігаючи повний контроль над своїм інфраструктурним кодом.

Самостійне розміщення Semaphore на вашому VPS централізує виконання всієї автоматизації з журналами аудиту, запланованими запусками та контролем доступу для команд. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та обліковий запис адміністратора, створений автоматично під час першого запуску з обліковими даними, які ви налаштовуєте під час розгортання.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Semaphore

Засіб виконання плейбуків Ansible

Виконуйте плейбуки Ansible з веб-інтерфейсу з керуванням інвентарем, введенням змінних та потоковою передачею виводу в реальному часі.

Підтримка кількох інструментів

Запускайте скрипти Terraform, OpenTofu, Pulumi та Bash разом з Ansible з єдиного уніфікованого інтерфейсу.

Заплановане виконання

Плануйте автоматичні запуски за допомогою cron-виразів та переглядайте історію виконання з детальними журналами й відстеженням статусу.

Управління облікових даних

Зберігайте ключі SSH, облікові дані хмарного провайдера та паролі сховищ безпечно у зашифрованому сховищі.

Командна співпраця

Керуйте доступом команди за допомогою дозволів на рівні проєкту, щоб учасники могли виконувати авторизовані завдання без прямого доступу до сервера.

Інтеграція Git

Отримуйте плейбуки та код автоматизації безпосередньо з репозиторіїв Git з вибором гілки та тегу для кожного завдання.

Чому варто запускати Semaphore у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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