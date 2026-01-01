Сучасний веб-інтерфейс для запуску плейбуків Ansible, планів Terraform, скриптів Bash та стеків Pulumi.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Semaphore
Semaphore – це сучасний веб-інтерфейс з відкритим кодом для керування та запуску інструментів автоматизації DevOps. Він надає зрозумілу панель керування для виконання плейбуків Ansible, планів Terraform, конфігурацій OpenTofu, скриптів Bash та стеків Pulumi без необхідності доступу до командного рядка. Команди можуть керувати інвентарем, обліковими даними та історією виконання через браузер, зберігаючи повний контроль над своїм інфраструктурним кодом.
Самостійне розміщення Semaphore на вашому VPS централізує виконання всієї автоматизації з журналами аудиту, запланованими запусками та контролем доступу для команд. Це розгортання включає PostgreSQL для надійного зберігання даних та обліковий запис адміністратора, створений автоматично під час першого запуску з обліковими даними, які ви налаштовуєте під час розгортання.
Ключові характеристики Semaphore
Засіб виконання плейбуків Ansible
Виконуйте плейбуки Ansible з веб-інтерфейсу з керуванням інвентарем, введенням змінних та потоковою передачею виводу в реальному часі.
Підтримка кількох інструментів
Запускайте скрипти Terraform, OpenTofu, Pulumi та Bash разом з Ansible з єдиного уніфікованого інтерфейсу.
Заплановане виконання
Плануйте автоматичні запуски за допомогою cron-виразів та переглядайте історію виконання з детальними журналами й відстеженням статусу.
Управління облікових даних
Зберігайте ключі SSH, облікові дані хмарного провайдера та паролі сховищ безпечно у зашифрованому сховищі.
Командна співпраця
Керуйте доступом команди за допомогою дозволів на рівні проєкту, щоб учасники могли виконувати авторизовані завдання без прямого доступу до сервера.
Інтеграція Git
Отримуйте плейбуки та код автоматизації безпосередньо з репозиторіїв Git з вибором гілки та тегу для кожного завдання.
Чому варто запускати Semaphore у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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