Розгортання Owncast в один клік.
Сервер потокового мовлення та чату на власному хостингу — транслюйте відео в прямому ефірі на власних умовах, не покладаючись на Twitch або YouTube.
Виберіть тариф VPS для Owncast
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Owncast
Owncast — це безкоштовний, з відкритим кодом, self-hosted сервер для прямих трансляцій та чату, який дає вам повний контроль над своїми трансляціями. Він замінює комерційні платформи, такі як Twitch або YouTube Live, вашим власним виділеним потоком, де ви встановлюєте правила, вибудовуєте стосунки з аудиторією та зберігаєте весь контент і дані глядачів на власному сервері.
Сумісний зі стандартним програмним забезпеченням для RTMP-трансляцій, таким як OBS, Streamlabs та XSplit, Owncast працює з інструментами, які стрімери вже знають. Він також інтегрується з Fediverse через ActivityPub, дозволяючи користувачам Mastodon та інших децентралізованих платформ підписуватися та отримувати сповіщення, коли ви виходите в ефір — без необхідності створювати обліковий запис на вашому сайті.
Ключові характеристики Owncast
RTMP Трансляція
Підключайтеся безпосередньо з OBS, Streamlabs або будь-якого RTMP-сумісного кодувальника — не потрібно жодних пропрієтарних плагінів чи змін програмного забезпечення.
Вбудований онлайн-чат
Інтегрований чат у реальному часі дозволяє глядачам взаємодіяти під час вашої трансляції без сторонніх віджетів або зовнішніх чат-сервісів.
Інтеграція Федіверсу
Підтримка ActivityPub дозволяє користувачам Mastodon та інших мереж Fediverse стежити за вашим потоком та отримувати сповіщення про початок трансляції, розширюючи ваше охоплення у децентралізованих мережах.
Власний брендинг
Встановіть своє ім'я, логотип, опис та посилання на соціальні мережі, щоб ваша сторінка стріму відображала вашу ідентичність, а не типовий шаблон платформи.
Запис потоку
За бажанням зберігайте записи трансляцій локально для відтворення на вимогу, надаючи глядачам доступ до вашого контенту навіть після завершення прямої трансляції.
Чому варто запускати Owncast у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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