Owncast — це безкоштовний, з відкритим кодом, self-hosted сервер для прямих трансляцій та чату, який дає вам повний контроль над своїми трансляціями. Він замінює комерційні платформи, такі як Twitch або YouTube Live, вашим власним виділеним потоком, де ви встановлюєте правила, вибудовуєте стосунки з аудиторією та зберігаєте весь контент і дані глядачів на власному сервері.

Сумісний зі стандартним програмним забезпеченням для RTMP-трансляцій, таким як OBS, Streamlabs та XSplit, Owncast працює з інструментами, які стрімери вже знають. Він також інтегрується з Fediverse через ActivityPub, дозволяючи користувачам Mastodon та інших децентралізованих платформ підписуватися та отримувати сповіщення, коли ви виходите в ефір — без необхідності створювати обліковий запис на вашому сайті.