Bludit — це система керування вмістом з відкритим вихідним кодом, яка використовує плоскі файли та зберігає кожну публікацію, сторінку й налаштування як файли Markdown і JSON на диску. Оскільки їй не потрібні MySQL, PostgreSQL або будь-яка інша база даних, вся система легша, швидша для резервного копіювання та простіша для міграції між серверами, ніж традиційні PHP CMS.

Самостійний хостинг Bludit на VPS дає блогерам і власникам невеликих сайтів повне право власності на їхній вміст і теми, без комісій за хостинг від третіх сторін і без прив'язки до платформи. Публікації можна редагувати з адміністративної панелі на основі браузера або безпосередньо у файловій системі, а проєкт постачається з вбудованим менеджером зображень, системою плагінів і сучасними темами, готовими до налаштування.