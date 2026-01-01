Встановлення Bludit в один клік.
Проста, швидка та безпечна плоскофайлова CMS для особистих блогів та невеликих сайтів без бази даних.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bludit
Bludit — це система керування вмістом з відкритим вихідним кодом, яка використовує плоскі файли та зберігає кожну публікацію, сторінку й налаштування як файли Markdown і JSON на диску. Оскільки їй не потрібні MySQL, PostgreSQL або будь-яка інша база даних, вся система легша, швидша для резервного копіювання та простіша для міграції між серверами, ніж традиційні PHP CMS.
Самостійний хостинг Bludit на VPS дає блогерам і власникам невеликих сайтів повне право власності на їхній вміст і теми, без комісій за хостинг від третіх сторін і без прив'язки до платформи. Публікації можна редагувати з адміністративної панелі на основі браузера або безпосередньо у файловій системі, а проєкт постачається з вбудованим менеджером зображень, системою плагінів і сучасними темами, готовими до налаштування.
Ключові характеристики Bludit
База даних не потрібна
Зберігає весь вміст у плоских файлах Markdown та JSON, тому розгортання, резервне копіювання та контроль версій такі ж прості, як копіювання папки.
Публікація Markdown
Пишіть дописи та сторінки у Markdown за допомогою браузерного редактора, що підтримує чернетки, заплановану публікацію та категорії.
Шаблони і плагіни
Налаштуйте вигляд за допомогою вбудованих сучасних тем та розширюйте функціонал через систему плагінів, не змінюючи основний код.
Вбудований менеджер зображень
Завантажуйте, впорядковуйте та вбудовуйте зображення з медіатеки, інтегрованої в панель адміністратора, без зовнішніх служб зберігання.
Ролі багатокористувачів
Запросіть редакторів та авторів з різними дозволами, щоб кілька дописувачів могли публікувати без спільного облікового запису.
Чому варто запускати Bludit у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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