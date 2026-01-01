Kestra — це платформа оркестрації робочих процесів з відкритим кодом, керована подіями, створена для інженерів, яким потрібно планувати, запускати та моніторити складні конвеєри без написання шаблонного інфраструктурного коду. Вона поєднує декларативне визначення робочого процесу на основі YAML з візуальним редактором у реальному часі, графіком топології в реальному часі та відтворенням виконання — що робить її доступною для початківців і достатньо потужною для великих команд інженерів даних.

Самостійне розміщення Kestra на вашому VPS надає вам необмежені робочі процеси, повний суверенітет даних і можливість підключатися до будь-якої внутрішньої служби або бази даних, не розкриваючи облікові дані постачальнику SaaS. Вбудована бібліотека плагінів охоплює понад 400 інтеграцій «з коробки».