Розгортання Kestra в один клік.
Платформа для оркестрації робочих процесів з відкритим вихідним кодом, що дозволяє створювати, планувати та відстежувати конвеєри даних та автоматизовані робочі процеси за допомогою візуального редактора.
Виберіть тариф VPS для Kestra
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kestra
Kestra — це платформа оркестрації робочих процесів з відкритим кодом, керована подіями, створена для інженерів, яким потрібно планувати, запускати та моніторити складні конвеєри без написання шаблонного інфраструктурного коду. Вона поєднує декларативне визначення робочого процесу на основі YAML з візуальним редактором у реальному часі, графіком топології в реальному часі та відтворенням виконання — що робить її доступною для початківців і достатньо потужною для великих команд інженерів даних.
Самостійне розміщення Kestra на вашому VPS надає вам необмежені робочі процеси, повний суверенітет даних і можливість підключатися до будь-якої внутрішньої служби або бази даних, не розкриваючи облікові дані постачальнику SaaS. Вбудована бібліотека плагінів охоплює понад 400 інтеграцій «з коробки».
Ключові характеристики Kestra
Візуальний редактор робочих процесів
Створюйте та редагуйте робочі процеси у браузерному топологічному поданні, яке відображається в реальному часі під час введення YAML — окремий інструмент для діаграм не потрібен.
Подієво-керовані тригери
Запускайте робочі процеси за розкладом, вебхуками, надходженням файлів, подіями черги повідомлень або змінами в базі даних за допомогою вбудованих типів тригерів.
400+ плагінів
Підключайтеся до AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP API та десятків баз даних без написання коду конектора.
Повтор виконання
Повторно запустіть будь-яке попереднє виконання з будь-якого завдання, перевіряйте вхідні та вихідні дані на кожному кроці та налагоджуйте збої без перезапуску всього конвеєра.
Паралельне виконання завдань
Запускайте групи завдань паралельно або послідовно в межах одного робочого процесу, щоб максимізувати пропускну здатність та мінімізувати наскрізну затримку конвеєра.
Чому варто запускати Kestra у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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