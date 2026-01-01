Firefly III є золотим стандартом для самостійного управління особистими фінансами. Він пропонує комплексну платформу для відстеження ваших доходів, витрат та бюджетів з точністю професійного бухгалтерського програмного забезпечення. Система подвійного запису фіксує кожну транзакцію з повним контекстом джерела та призначення, створюючи точну бухгалтерську книгу, яку можна перевірити в будь-який час.

Розміщуючи його на власному VPS, ви усуваєте ризик передачі конфіденційних фінансових даних стороннім агрегаторам, забезпечуючи, що ваш чистий капітал, звички витрат та залишки на рахунках залишаються суворо конфіденційними без абонентської плати та без збору даних.