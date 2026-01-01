Розгорнути Firefly III в один клік.
Отримайте повний контроль над особистими фінансами за допомогою безпечної, самостійно розміщеної системи подвійного бухгалтерського обліку.
Виберіть тариф VPS для Firefly III
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Firefly III
Firefly III є золотим стандартом для самостійного управління особистими фінансами. Він пропонує комплексну платформу для відстеження ваших доходів, витрат та бюджетів з точністю професійного бухгалтерського програмного забезпечення. Система подвійного запису фіксує кожну транзакцію з повним контекстом джерела та призначення, створюючи точну бухгалтерську книгу, яку можна перевірити в будь-який час.
Розміщуючи його на власному VPS, ви усуваєте ризик передачі конфіденційних фінансових даних стороннім агрегаторам, забезпечуючи, що ваш чистий капітал, звички витрат та залишки на рахунках залишаються суворо конфіденційними без абонентської плати та без збору даних.
Ключові характеристики Firefly III
Подвійний запис
Забезпечте фінансову точність за допомогою професійної системи, яка відстежує кожен цент на кількох рахунках.
Розширене бюджетування
Встановлюйте складні місячні або річні бюджети та отримуйте візуальні індикатори, коли наближаєтеся до своїх лімітів.
Правила автоматизації
Заощаджуйте час, створюючи власні правила, які автоматично категоризують та позначають транзакції на основі описів або сум.
Деталізована звітність
Створюйте інформативні діаграми та графіки для візуалізації вашого чистого капіталу, структури витрат та фінансового зростання з часом.
Чому варто запускати Firefly III у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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