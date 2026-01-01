Розгорніть локальне глибоке дослідження в один клік.
Самостійно розміщений ШІ-асистент для досліджень, який виконує ітеративні робочі процеси глибоких досліджень, використовуючи хмарних провайдерів LLM.
Виберіть тариф VPS для Local Deep Research
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Local Deep Research
Local Deep Research — це помічник для досліджень на основі ШІ з відкритим кодом, який має понад 7200 зірок на GitHub і виконує багатоетапні дослідницькі робочі процеси на вашій власній інфраструктурі. Він планує запити, збирає джерела з усього інтернету, усуває прогалини та створює цитовані звіти — за тим самим принципом, що й комерційні продукти для глибоких досліджень, але з повним контролем над тим, яка модель і які пошукові системи виконують роботу.
Це розгортання підключає Local Deep Research до бажаного хмарного провайдера LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки — і постачається з SearXNG як пошуковим бекендом, що поважає конфіденційність, тому дослідницькі запити та агреговані джерела залишаються на вашому VPS, тоді як виведення моделі виконується за допомогою передового провайдера на ваш вибір.
Ключові характеристики Local Deep Research
Ітеративне глибинне дослідження
Планує запити, заповнює прогалини та агрегує джерела у структуровані звіти з посиланнями замість одноразових відповідей.
Хмарні постачальники LLM
Працює з OpenRouter, OpenAI, Anthropic та будь-якою сумісною з OpenAI кінцевою точкою — перемикайте провайдерів та моделі з веб-інтерфейсу без перезапуску контейнера.
Приватний пошуковий бек-енд
Поставляється з SearXNG, тому пошукові запити агрегуються з десятків пошукових систем, не розкриваючи їх комерційним трекерам.
Ваші дані у безпеці
Історія досліджень, згенеровані звіти та конфігурація розміщуються на вашому VPS — лише виклики висновків моделі залишають сервер, зашифровані під час передачі до обраного вами провайдера.
Цитовані, експортовані звіти
Кожне твердження пов'язане зі своїм джерелом, щоб звіти можна було переглядати, перевіряти та експортувати для подальшого використання.
Веб-конфігурація
Постачальники моделей, ключі API та налаштування пошуку керуються через вбудовану сторінку налаштувань — без редагування файлів конфігурації на сервері.
Чому варто запускати Local Deep Research у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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