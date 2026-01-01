Local Deep Research — це помічник для досліджень на основі ШІ з відкритим кодом, який має понад 7200 зірок на GitHub і виконує багатоетапні дослідницькі робочі процеси на вашій власній інфраструктурі. Він планує запити, збирає джерела з усього інтернету, усуває прогалини та створює цитовані звіти — за тим самим принципом, що й комерційні продукти для глибоких досліджень, але з повним контролем над тим, яка модель і які пошукові системи виконують роботу.

Це розгортання підключає Local Deep Research до бажаного хмарного провайдера LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки — і постачається з SearXNG як пошуковим бекендом, що поважає конфіденційність, тому дослідницькі запити та агреговані джерела залишаються на вашому VPS, тоді як виведення моделі виконується за допомогою передового провайдера на ваш вибір.