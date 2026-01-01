Знижка до 68% на Local Deep Research

Розгорніть локальне глибоке дослідження в один клік.

Самостійно розміщений ШІ-асистент для досліджень, який виконує ітеративні робочі процеси глибоких досліджень, використовуючи хмарних провайдерів LLM.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть локальне глибоке дослідження в один клік.

Виберіть тариф VPS для Local Deep Research

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Local Deep Research

Local Deep Research — це помічник для досліджень на основі ШІ з відкритим кодом, який має понад 7200 зірок на GitHub і виконує багатоетапні дослідницькі робочі процеси на вашій власній інфраструктурі. Він планує запити, збирає джерела з усього інтернету, усуває прогалини та створює цитовані звіти — за тим самим принципом, що й комерційні продукти для глибоких досліджень, але з повним контролем над тим, яка модель і які пошукові системи виконують роботу.

Це розгортання підключає Local Deep Research до бажаного хмарного провайдера LLM — OpenRouter, OpenAI, Anthropic або будь-якої сумісної з OpenAI кінцевої точки — і постачається з SearXNG як пошуковим бекендом, що поважає конфіденційність, тому дослідницькі запити та агреговані джерела залишаються на вашому VPS, тоді як виведення моделі виконується за допомогою передового провайдера на ваш вибір.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Local Deep Research

Ітеративне глибинне дослідження

Планує запити, заповнює прогалини та агрегує джерела у структуровані звіти з посиланнями замість одноразових відповідей.

Хмарні постачальники LLM

Працює з OpenRouter, OpenAI, Anthropic та будь-якою сумісною з OpenAI кінцевою точкою — перемикайте провайдерів та моделі з веб-інтерфейсу без перезапуску контейнера.

Приватний пошуковий бек-енд

Поставляється з SearXNG, тому пошукові запити агрегуються з десятків пошукових систем, не розкриваючи їх комерційним трекерам.

Ваші дані у безпеці

Історія досліджень, згенеровані звіти та конфігурація розміщуються на вашому VPS — лише виклики висновків моделі залишають сервер, зашифровані під час передачі до обраного вами провайдера.

Цитовані, експортовані звіти

Кожне твердження пов'язане зі своїм джерелом, щоб звіти можна було переглядати, перевіряти та експортувати для подальшого використання.

Веб-конфігурація

Постачальники моделей, ключі API та налаштування пошуку керуються через вбудовану сторінку налаштувань — без редагування файлів конфігурації на сервері.

Чому варто запускати Local Deep Research у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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