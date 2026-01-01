Розгорніть Open Journal Systems в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для управління та публікації академічних журналів, якій довіряють тисячі журналів по всьому світу.
Виберіть тариф VPS для Open Journal Systems
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена Public Knowledge Project (PKP) для керування повним робочим процесом академічного журналу — від подання матеріалів та рецензування до редагування, виробництва та онлайн-публікації. Це найпоширеніша у світі система управління журналами відкритого доступу, яка забезпечує роботу десятків тисяч журналів в університетах, науково-дослідних установах та у незалежних видавців по всьому світу.
Самостійний хостинг OJS на власному VPS надає вашому журналу повну незалежність від комерційних видавничих платформ, без плати за статтю, без витрат на підписку та з повним правом власності на ваші дані подання та архів публікацій. Платформа підтримує розгортання кількох журналів, що робить її придатною для установ, які керують кількома виданнями з однієї інсталяції.
Ключові характеристики Open Journal Systems
Повний робочий процес подання
Керуйте повним редакційним циклом: від подання автором до рецензування, коректури, верстки та остаточної публікації на одній платформі.
Управління рецензуванням
Призначайте рецензентів, відстежуйте терміни рецензування, надсилайте нагадування та збирайте рішення рецензентів з упорядкованої редакційної панелі.
Публікація відкритого доступу
Публікуйте статті за ліцензіями відкритого доступу з інтеграцією DOI, підтримкою ORCID та індексованими метаданими для кращої видимості.
Екосистема плагінів
Розширте OJS за допомогою плагінів для статистики, метрик використання, управління підписками, платіжних шлюзів та інтеграцій зі сторонніми сервісами.
Багатомовна підтримка
OJS постачається з перекладами для десятків мов і підтримує двомовні або багатомовні інтерфейси та вміст журналів.
Чому варто запускати Open Journal Systems у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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