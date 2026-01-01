Open Journal Systems (OJS) — це безкоштовна платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена Public Knowledge Project (PKP) для керування повним робочим процесом академічного журналу — від подання матеріалів та рецензування до редагування, виробництва та онлайн-публікації. Це найпоширеніша у світі система управління журналами відкритого доступу, яка забезпечує роботу десятків тисяч журналів в університетах, науково-дослідних установах та у незалежних видавців по всьому світу.

Самостійний хостинг OJS на власному VPS надає вашому журналу повну незалежність від комерційних видавничих платформ, без плати за статтю, без витрат на підписку та з повним правом власності на ваші дані подання та архів публікацій. Платформа підтримує розгортання кількох журналів, що робить її придатною для установ, які керують кількома виданнями з однієї інсталяції.