Smocker — це HTTP-сервер-заглушка та проксі з відкритим вихідним кодом, створений для інженерів, яким потрібні реалістичні, детерміновані відповіді API під час розробки та тестування. Розробники декларативно визначають заглушені кінцеві точки в YAML або JSON, відтворюють сценарії та перевіряють кожен вхідний запит у живому адміністративному інтерфейсі без написання будь-якого допоміжного коду.

Самостійне розміщення Smocker на власному VPS надає командам спільне середовище для заглушок для інтеграційних тестів, перевірки контрактів та демонстрацій, з повним контролем над мережевим доступом, записаним трафіком та гарантіями безперебійної роботи, які не можуть забезпечити публічні сервіси заглушок.