Розгорніть Smocker в один клік.
Простий та ефективний HTTP мок-сервер і проксі з вбудованим адміністративним інтерфейсом для тестування та налагодження API.
Виберіть тариф VPS для Smocker
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Smocker
Smocker — це HTTP-сервер-заглушка та проксі з відкритим вихідним кодом, створений для інженерів, яким потрібні реалістичні, детерміновані відповіді API під час розробки та тестування. Розробники декларативно визначають заглушені кінцеві точки в YAML або JSON, відтворюють сценарії та перевіряють кожен вхідний запит у живому адміністративному інтерфейсі без написання будь-якого допоміжного коду.
Самостійне розміщення Smocker на власному VPS надає командам спільне середовище для заглушок для інтеграційних тестів, перевірки контрактів та демонстрацій, з повним контролем над мережевим доступом, записаним трафіком та гарантіями безперебійної роботи, які не можуть забезпечити публічні сервіси заглушок.
Ключові характеристики Smocker
Декларативні моки
Визначте HTTP-відповіді у YAML або JSON за допомогою зіставників запитів, динамічних шаблонів та впорядкованих сценаріїв для передбачуваних тестових запусків.
Активний інтерфейс адміністратора
Перевіряйте кожен вхідний запит, переглядайте відповідні макети та скидайте стан з веб-панелі керування, створеної для швидких циклів зворотного зв'язку.
Проксі і запис
Перенаправляйте невідповідні запити до реального вихідного сервера та захоплюйте відповіді як багаторазові заглушки для офлайн-тестування.
Сеанси та історія
Групуйте виклики в іменовані сесії, щоб ізолювати тестові запуски, відтворювати трафік та порівнювати поведінку між версіями.
Керування REST API
Керуйте моками, сесіями та історією програмно з конвеєрів CI, використовуючи повний REST API.
Легкий контейнер
Єдиний бінарний файл Go, упакований як невеликий образ Docker, запускається за мілісекунди і комфортно працює на будь-якому VPS-плані.
Чому варто запускати Smocker у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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