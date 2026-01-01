Знижка до 68% на Dragonfly

Розгорніть Dragonfly в один клік.

Високопродуктивне, сумісне з Redis сховище даних у пам'яті, спроєктоване для сучасного обладнання, забезпечує до 25 разів більшу пропускну здатність, ніж Redis.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Dragonfly в один клік.

Виберіть тариф VPS для Dragonfly

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Dragonfly

Dragonfly — це сучасне сховище даних у пам'яті, яке повністю сумісне з API Redis та Memcached, тобто будь-яка існуюча програма, що використовує Redis, може перейти на Dragonfly, змінивши лише рядок підключення. Розроблений з нуля для багатоядерних процесорів з архітектурою "потік на ядро" без спільного доступу, Dragonfly забезпечує до 25 разів більшу пропускну здатність, ніж Redis, на тому ж обладнанні, використовуючи при цьому значно менше пам'яті для того ж набору даних.

Самостійне розміщення Dragonfly надає вашим програмам високопродуктивний кеш та сховище структур даних без витрат на кожну операцію або обмежень на підключення. Вбудована адміністративна консоль HTTP надає метрики сервера та діагностику, доступні з будь-якого браузера, поряд з повною сумісністю з Redis CLI та кожною клієнтською бібліотекою Redis.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Dragonfly

Redis API сумісний

Використовуйте як заміну Redis — будь-який застосунок, що використовує клієнтську бібліотеку Redis, працює з Dragonfly, лише змінивши рядок підключення.

25× Пропускна здатність Redis

Багатопотокова архітектура без спільного стану задіює всі ядра ЦП, забезпечуючи до 25 разів більше операцій за секунду, ніж однопотоковий Redis на тому ж обладнанні.

Зменшити використання пам'яті

Нові реалізації структур даних зменшують споживання пам'яті до 30% порівняно з Redis для того ж набору даних, дозволяючи зберігати більше даних на меншому VPS.

Вбудована консоль адміністратора

Адміністративний інтерфейс HTTP на тому ж порту надає статистику сервера, використання пам'яті та діагностику, доступні безпосередньо з браузера.

Memcached сумісний

Приймає команди текстового протоколу Memcached на додаток до команд Redis, що робить його повноцінною заміною для обох систем кешування одночасно.

Чому варто запускати Dragonfly у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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