Dragonfly — це сучасне сховище даних у пам'яті, яке повністю сумісне з API Redis та Memcached, тобто будь-яка існуюча програма, що використовує Redis, може перейти на Dragonfly, змінивши лише рядок підключення. Розроблений з нуля для багатоядерних процесорів з архітектурою "потік на ядро" без спільного доступу, Dragonfly забезпечує до 25 разів більшу пропускну здатність, ніж Redis, на тому ж обладнанні, використовуючи при цьому значно менше пам'яті для того ж набору даних.

Самостійне розміщення Dragonfly надає вашим програмам високопродуктивний кеш та сховище структур даних без витрат на кожну операцію або обмежень на підключення. Вбудована адміністративна консоль HTTP надає метрики сервера та діагностику, доступні з будь-якого браузера, поряд з повною сумісністю з Redis CLI та кожною клієнтською бібліотекою Redis.