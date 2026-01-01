Розгорніть Dragonfly в один клік.
Високопродуктивне, сумісне з Redis сховище даних у пам'яті, спроєктоване для сучасного обладнання, забезпечує до 25 разів більшу пропускну здатність, ніж Redis.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Dragonfly
Dragonfly — це сучасне сховище даних у пам'яті, яке повністю сумісне з API Redis та Memcached, тобто будь-яка існуюча програма, що використовує Redis, може перейти на Dragonfly, змінивши лише рядок підключення. Розроблений з нуля для багатоядерних процесорів з архітектурою "потік на ядро" без спільного доступу, Dragonfly забезпечує до 25 разів більшу пропускну здатність, ніж Redis, на тому ж обладнанні, використовуючи при цьому значно менше пам'яті для того ж набору даних.
Самостійне розміщення Dragonfly надає вашим програмам високопродуктивний кеш та сховище структур даних без витрат на кожну операцію або обмежень на підключення. Вбудована адміністративна консоль HTTP надає метрики сервера та діагностику, доступні з будь-якого браузера, поряд з повною сумісністю з Redis CLI та кожною клієнтською бібліотекою Redis.
Ключові характеристики Dragonfly
Redis API сумісний
Використовуйте як заміну Redis — будь-який застосунок, що використовує клієнтську бібліотеку Redis, працює з Dragonfly, лише змінивши рядок підключення.
25× Пропускна здатність Redis
Багатопотокова архітектура без спільного стану задіює всі ядра ЦП, забезпечуючи до 25 разів більше операцій за секунду, ніж однопотоковий Redis на тому ж обладнанні.
Зменшити використання пам'яті
Нові реалізації структур даних зменшують споживання пам'яті до 30% порівняно з Redis для того ж набору даних, дозволяючи зберігати більше даних на меншому VPS.
Вбудована консоль адміністратора
Адміністративний інтерфейс HTTP на тому ж порту надає статистику сервера, використання пам'яті та діагностику, доступні безпосередньо з браузера.
Memcached сумісний
Приймає команди текстового протоколу Memcached на додаток до команд Redis, що робить його повноцінною заміною для обох систем кешування одночасно.
Чому варто запускати Dragonfly у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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