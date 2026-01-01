Baserow — це платформа з відкритим кодом без програмування, що дозволяє командам створювати спільні бази даних, внутрішні інструменти та автоматизовані робочі процеси за допомогою звичного інтерфейсу електронних таблиць — без SQL, без налаштування інфраструктури та без оплати за кожен запис. Таблиці, розширені типи полів, подання, форми та REST API роблять її практичною альтернативою Airtable для команд з розробки продуктів, операційної діяльності, маркетингу та інженерії.

Самостійне розміщення Baserow на власному VPS зберігає записи клієнтів, трекери проєктів, дані CRM та відповіді на форми у вашій інфраструктурі замість бази даних постачальника SaaS. Ви контролюєте ліміти зберігання, термін зберігання, інтеграції та доступ — і уникаєте плати за місце, яка зростає разом з розміром команди та збільшенням використання.