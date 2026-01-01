Розгорніть Baserow в один клік.
База даних без коду з відкритим кодом та альтернатива Airtable для створення спільних електронних таблиць, робочих процесів та внутрішніх інструментів.
Виберіть тариф VPS для Baserow
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Baserow
Baserow — це платформа з відкритим кодом без програмування, що дозволяє командам створювати спільні бази даних, внутрішні інструменти та автоматизовані робочі процеси за допомогою звичного інтерфейсу електронних таблиць — без SQL, без налаштування інфраструктури та без оплати за кожен запис. Таблиці, розширені типи полів, подання, форми та REST API роблять її практичною альтернативою Airtable для команд з розробки продуктів, операційної діяльності, маркетингу та інженерії.
Самостійне розміщення Baserow на власному VPS зберігає записи клієнтів, трекери проєктів, дані CRM та відповіді на форми у вашій інфраструктурі замість бази даних постачальника SaaS. Ви контролюєте ліміти зберігання, термін зберігання, інтеграції та доступ — і уникаєте плати за місце, яка зростає разом з розміром команди та збільшенням використання.
Ключові характеристики Baserow
UI таблиць
Редагуйте дані через знайомий інтерфейс сітки з сортуванням, фільтрацією, групуванням та вбудованим редагуванням комірок, що схоже на Excel або Google Таблиці.
Розширені типи полів
Об'єднайте текст, числа, дати, одиночний та множинний вибір, формули, вкладення файлів, посилання між таблицями та поля пошуку в одній схемі.
Кілька переглядів
Візуалізуйте ту саму таблицю як сітку, канбан-дошку, календар, галерею або форму для підтримки різних робочих процесів команди без дублювання даних.
Форми і поширення
Публікуйте публічні форми, які записують дані безпосередньо у ваші таблиці, та діліться переглядами лише для читання або редагованими переглядами зі співробітниками за межами вашого робочого простору.
REST API та вебхуки
Кожна таблиця надає типізований REST API та вебхук-тригери, що дозволяє інтегрувати Baserow з користувацькими програмами, автоматизаціями та інструментами бізнес-аналітики.
Чому варто запускати Baserow у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
ArcadeDB
Багатомодельна база даних для графових, документоорієнтованих, ключ-значення та часових рядів даних