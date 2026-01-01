Розгортайте ArangoDB в один клік.
Нативна багатомодельна база даних, що підтримує графи, документи та дані типу ключ-значення, за допомогою єдиної уніфікованої мови запитів.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ArangoDB
ArangoDB — це нативна багатомодельна база даних з відкритим вихідним кодом, яка працює з графами, документами та даними типу ключ-значення в рамках єдиного рушія. На відміну від спеціалізованих баз даних, які обмежують однією моделлю даних, ArangoDB дозволяє поєднувати моделі в одному запиті за допомогою AQL (мови запитів ArangoDB), усуваючи накладні витрати на підтримку окремих систем для різних типів даних.
Самостійне розміщення ArangoDB надає повний контроль над даними, схемою та оптимізацією продуктивності без ліцензійних зборів або обмежень використання. Вбудований веб-інтерфейс забезпечує візуальне дослідження графів, виконання запитів, керування колекціями та моніторинг сервера без будь-яких додаткових інструментів.
Ключові характеристики ArangoDB
Мультимодельні запити
Запитуйте графи, документи та дані типу ключ-значення разом в одному AQL-запиті без об'єднання між окремими базами даних.
Обхід графа
Переглядайте зв'язки між мільйонами пов'язаних вузлів за допомогою вбудованих графових алгоритмів, включаючи найкоротший шлях, k-найкоротших шляхів та зіставлення зразків.
Вбудований веб-інтерфейс
Керуйте колекціями, виконуйте запити, візуалізуйте графіки та відстежуйте продуктивність сервера з доступної через браузер інформаційної панелі на порту 8529.
Гнучка схема
Зберігайте безсхемні JSON-документи або застосовуйте структуру для кожної колекції, адаптуючись до мінливих вимог до даних без міграцій.
AQL Потужність
Мова запитів ArangoDB поєднує обхід графів, фільтрацію документів та агрегації у виразному, читабельному синтаксисі, близькому до SQL.
Чому варто запускати ArangoDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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