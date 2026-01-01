ArangoDB — це нативна багатомодельна база даних з відкритим вихідним кодом, яка працює з графами, документами та даними типу ключ-значення в рамках єдиного рушія. На відміну від спеціалізованих баз даних, які обмежують однією моделлю даних, ArangoDB дозволяє поєднувати моделі в одному запиті за допомогою AQL (мови запитів ArangoDB), усуваючи накладні витрати на підтримку окремих систем для різних типів даних.

Самостійне розміщення ArangoDB надає повний контроль над даними, схемою та оптимізацією продуктивності без ліцензійних зборів або обмежень використання. Вбудований веб-інтерфейс забезпечує візуальне дослідження графів, виконання запитів, керування колекціями та моніторинг сервера без будь-яких додаткових інструментів.