PufferPanel – це безкоштовна вебпанель керування ігровими серверами з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє створювати, налаштовувати та керувати виділеними ігровими серверами з єдиного інтерфейсу. Вона підтримує широкий спектр ігор одразу після встановлення — включно з Minecraft, Factorio, Rust, ARK та іграми на рушії Source — і використовує шаблони, щоб ви могли запускати нові типи серверів, не торкаючись командного рядка.

Розміщення PufferPanel на VPS дає повний контроль над ігровими серверами, даними гравців та налаштуваннями модифікацій, з вбудованими ролями користувачів, доступом SFTP та виведенням консолі в реальному часі. Це легка альтернатива комерційним панелям керування і природно поєднується з ігровою спільнотою на одному VPS.