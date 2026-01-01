Розгортання PufferPanel в один клік.
Панель керування ігровими серверами з відкритим кодом і веб-інтерфейсом для Minecraft, Factorio, Rust та багатьох інших ігор.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою PufferPanel
PufferPanel – це безкоштовна вебпанель керування ігровими серверами з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє створювати, налаштовувати та керувати виділеними ігровими серверами з єдиного інтерфейсу. Вона підтримує широкий спектр ігор одразу після встановлення — включно з Minecraft, Factorio, Rust, ARK та іграми на рушії Source — і використовує шаблони, щоб ви могли запускати нові типи серверів, не торкаючись командного рядка.
Розміщення PufferPanel на VPS дає повний контроль над ігровими серверами, даними гравців та налаштуваннями модифікацій, з вбудованими ролями користувачів, доступом SFTP та виведенням консолі в реальному часі. Це легка альтернатива комерційним панелям керування і природно поєднується з ігровою спільнотою на одному VPS.
Ключові характеристики PufferPanel
Багатоігрова підтримка
Вбудовані шаблони для Minecraft, Factorio, Rust, ARK, ігор на рушії Source та багатьох інших, з можливістю додавання власних шаблонів.
Веб-консоль
Керуйте кожним ігровим сервером через чистий веб-інтерфейс з виведенням консолі в реальному часі, елементами керування запуском/зупинкою та статистикою використання ресурсів у реальному часі.
Ролі користувачів та дозволи
Надайте обмежений доступ друзям, модераторам або адміністраторам, щоб кілька людей могли допомагати керувати серверами без спільного використання кореневого облікового запису.
Доступ до файлу SFTP
Вбудований SFTP-сервер дозволяє користувачам завантажувати моди, світи та файли конфігурації безпосередньо на свої ігрові сервери.
Заплановані завдання
Автоматизуйте перезапуски, резервні копії та інші повторювані завдання для кожного сервера, використовуючи вбудований планувальник завдань.
OAuth2 API
Захищений OAuth2 REST API дозволяє зовнішнім інструментам, ботам та інформаційним панелям інтегруватися з парком ігрових серверів.
Чому варто запускати PufferPanel у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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