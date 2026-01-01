MicroRealEstate — це програма для управління нерухомістю з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для незалежних орендодавців та невеликих команд з нерухомості. Вона об'єднує записи орендарів, договори оренди, відстеження орендної плати та генерацію документів в єдиному самостійно розміщеному робочому просторі, усуваючи плату за одиницю та компроміси щодо обміну даними, характерні для комерційних SaaS-рішень для управління нерухомістю.

Самостійне розміщення MicroRealEstate на власному VPS-сервері дозволяє зберігати конфіденційну інформацію про орендарів, договори оренди та історію платежів під вашим повним контролем. Мікросервісна архітектура чітко розділяє портал орендодавця, портал орендаря, генератор документів та службу електронної пошти, що дозволяє легко керувати орендою будь-якого масштабу без повторюваних витрат на програмне забезпечення.