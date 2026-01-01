Розгорніть MicroRealEstate в один клік.
З відкритим вихідним кодом управління орендною нерухомістю для орендодавців: договори оренди, орендна плата, орендарі та зберігання документів на одній самостійно розміщеній платформі.
Виберіть тариф VPS для MicroRealEstate
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MicroRealEstate
MicroRealEstate — це програма для управління нерухомістю з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для незалежних орендодавців та невеликих команд з нерухомості. Вона об'єднує записи орендарів, договори оренди, відстеження орендної плати та генерацію документів в єдиному самостійно розміщеному робочому просторі, усуваючи плату за одиницю та компроміси щодо обміну даними, характерні для комерційних SaaS-рішень для управління нерухомістю.
Самостійне розміщення MicroRealEstate на власному VPS-сервері дозволяє зберігати конфіденційну інформацію про орендарів, договори оренди та історію платежів під вашим повним контролем. Мікросервісна архітектура чітко розділяє портал орендодавця, портал орендаря, генератор документів та службу електронної пошти, що дозволяє легко керувати орендою будь-якого масштабу без повторюваних витрат на програмне забезпечення.
Ключові характеристики MicroRealEstate
Управління орендою
Створюйте договори оренди за допомогою настроюваних шаблонів і зберігайте кожен договір, поправку та документ, пов'язаний з кожною орендою, в одному місці.
Відстеження орендних платежів
Записуйте вхідні платежі та відстежуйте прострочені баланси по кожній одиниці, з автоматичним сповіщенням та генерацією квитанцій для орендарів.
Портал орендарів
Спеціальний інтерфейс для орендарів дозволяє їм переглядати договір оренди, історію платежів та завантажувати квитанції без звернення до орендодавця.
Власні документи
Створюйте повідомлення, листи та оголошення з багаторазових шаблонів, щоб спілкування з орендарями залишалося послідовним і професійним.
Командна співпраця
Запросіть співробітників, щоб розділити навантаження з управління нерухомістю, що робить платформу придатною як для незалежних орендодавців, так і для агентств нерухомості.
Уведомления по электронной почте
Підключіть SMTP, Mailgun або Gmail для надсилання квитанцій, масових сповіщень та запрошень орендарів безпосередньо з програми.
Чому варто запускати MicroRealEstate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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