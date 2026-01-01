Знижка до 68% на MicroRealEstate

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З відкритим вихідним кодом управління орендною нерухомістю для орендодавців: договори оренди, орендна плата, орендарі та зберігання документів на одній самостійно розміщеній платформі.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Розгорніть MicroRealEstate в один клік.

Виберіть тариф VPS для MicroRealEstate

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MicroRealEstate

MicroRealEstate — це програма для управління нерухомістю з відкритим вихідним кодом, створена спеціально для незалежних орендодавців та невеликих команд з нерухомості. Вона об'єднує записи орендарів, договори оренди, відстеження орендної плати та генерацію документів в єдиному самостійно розміщеному робочому просторі, усуваючи плату за одиницю та компроміси щодо обміну даними, характерні для комерційних SaaS-рішень для управління нерухомістю.

Самостійне розміщення MicroRealEstate на власному VPS-сервері дозволяє зберігати конфіденційну інформацію про орендарів, договори оренди та історію платежів під вашим повним контролем. Мікросервісна архітектура чітко розділяє портал орендодавця, портал орендаря, генератор документів та службу електронної пошти, що дозволяє легко керувати орендою будь-якого масштабу без повторюваних витрат на програмне забезпечення.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики MicroRealEstate

Управління орендою

Створюйте договори оренди за допомогою настроюваних шаблонів і зберігайте кожен договір, поправку та документ, пов'язаний з кожною орендою, в одному місці.

Відстеження орендних платежів

Записуйте вхідні платежі та відстежуйте прострочені баланси по кожній одиниці, з автоматичним сповіщенням та генерацією квитанцій для орендарів.

Портал орендарів

Спеціальний інтерфейс для орендарів дозволяє їм переглядати договір оренди, історію платежів та завантажувати квитанції без звернення до орендодавця.

Власні документи

Створюйте повідомлення, листи та оголошення з багаторазових шаблонів, щоб спілкування з орендарями залишалося послідовним і професійним.

Командна співпраця

Запросіть співробітників, щоб розділити навантаження з управління нерухомістю, що робить платформу придатною як для незалежних орендодавців, так і для агентств нерухомості.

Уведомления по электронной почте

Підключіть SMTP, Mailgun або Gmail для надсилання квитанцій, масових сповіщень та запрошень орендарів безпосередньо з програми.

Чому варто запускати MicroRealEstate у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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