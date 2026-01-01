OneTimeSecret дозволяє вам ділитися конфіденційною інформацією — паролями, ключами API, приватними повідомленнями — за допомогою посилань, які самознищуються після одного перегляду. Щойно одержувач відкриває посилання, секрет безповоротно видаляється з сервера, не залишаючи жодних слідів.

Самостійне розміщення OneTimeSecret на власному VPS означає, що спільні секрети ніколи не потрапляють до сторонньої інфраструктури. Ви контролюєте шифрування, політики зберігання та журнали доступу, що робить його ідеальним для команд, які працюють з обліковими даними, даними клієнтів або будь-якою інформацією, занадто конфіденційною для електронної пошти чи чату.