Розгорнути OneTimeSecret в один клік.
Діліться паролями та конфіденційними даними через самознищувані посилання, які можна переглянути лише один раз.
Виберіть тариф VPS для OneTimeSecret
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OneTimeSecret
OneTimeSecret дозволяє вам ділитися конфіденційною інформацією — паролями, ключами API, приватними повідомленнями — за допомогою посилань, які самознищуються після одного перегляду. Щойно одержувач відкриває посилання, секрет безповоротно видаляється з сервера, не залишаючи жодних слідів.
Самостійне розміщення OneTimeSecret на власному VPS означає, що спільні секрети ніколи не потрапляють до сторонньої інфраструктури. Ви контролюєте шифрування, політики зберігання та журнали доступу, що робить його ідеальним для команд, які працюють з обліковими даними, даними клієнтів або будь-якою інформацією, занадто конфіденційною для електронної пошти чи чату.
Ключові характеристики OneTimeSecret
Самознищувані посилання
Кожен секрет видаляється одразу після першого перегляду, гарантуючи, що конфіденційні дані неможливо отримати повторно.
Захист кодовою фразою
Додайте необов'язкову кодову фразу, щоб лише призначений одержувач міг розшифрувати та прочитати секрет.
Настроюваний термін дії
Налаштуйте автоматичне закінчення терміну дії секретів через хвилини, години або дні, навіть якщо їх ніколи не відкривали.
Реєстрація не потрібна
Будь-хто може створювати та отримувати секрети без створення облікового запису, що зменшує перешкоди для швидкого обміну.
Підтримка облікового запису адміна
Зареєструйте обліковий запис адміністратора під час першого відвідування для моніторингу використання та керування екземпляром з веб-інтерфейсу.
Чому варто запускати OneTimeSecret у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
Перегляньте інші застосунки для розгортання
Vaultwarden
Vaultwarden – це легкий менеджер паролів, який працює на власному хостингу та сумісний з Bitwarden.
2FAuth
Самостійно розміщений менеджер кодів двофакторної автентифікації для вебу та мобільних пристроїв