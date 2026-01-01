Інсталяція SQLPage в один клік.
Створюйте інтерактивні вебсайти та інформаційні панелі, використовуючи лише SQL-запити — не потрібно ні фронтенд-коду, ні фреймворків, ні JavaScript.
Виберіть тариф VPS для SQLPage
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SQLPage
SQLPage — це сервер веб-додатків з відкритим вихідним кодом, який генерує інтерактивні веб-сторінки безпосередньо із SQL-запитів. Розробники та аналітики пишуть файли
.sql, які вибирають із вбудованої бібліотеки компонентів — форми, таблиці, діаграми, карти, навігацію та десятки елементів інтерфейсу користувача — і сервер перетворює набори результатів на відшліфований HTML без єдиного рядка HTML, CSS або JavaScript. Підключіть SQLite, PostgreSQL, MySQL або Microsoft SQL Server і за лічені хвилини перетворіть наявну базу даних на робочу панель адміністратора, внутрішню інформаційну панель або прототип.
Самостійне розміщення SQLPage на власному VPS зберігає запити, схеми та облікові дані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не на сторонній платформі з низьким рівнем коду. Немає плати за користувача, немає обмежень на кількість рядків, а ваші файли
.sql залишаються портативними та з можливістю контролю версій, як і будь-який інший код.
Ключові характеристики SQLPage
Рендеринг лише SQL
Пишіть звичайні SQL-файли, які вибирають дані з багатої бібліотеки компонентів, а SQLPage відтворює адаптивні HTML-сторінки безпосередньо з наборів результатів.
Підтримка кількох баз даних
Підключіться до SQLite, PostgreSQL, MySQL або Microsoft SQL Server і надайте доступ до будь-якої існуючої бази даних як функціональний веб-додаток.
Вбудовані компоненти
Форми, таблиці, діаграми, карти, картки, навігація, завантаження файлів та десятки досконалих елементів інтерфейсу доступні без зовнішніх бібліотек чи етапів збірки.
Миттєва гаряча перезавантаження
Відредагуйте файл
.sql, і зміни з'являться при наступному завантаженні сторінки — без компіляції, без бандлера та без перезапуску.
Крихітний статичний бінарний файл
Один бінарний файл Rust розміром менше 20 МБ обслуговує цілий динамічний сайт, з низьким споживанням пам'яті та швидким холодним запуском на скромних ресурсах VPS.
Вбудована автентифікація
Базова автентифікація HTTP, керування сесіями, OAuth та функції хешування паролів дозволяють SQL-файлам захищати сторінки без зовнішньої служби ідентифікації.
Чому варто запускати SQLPage у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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