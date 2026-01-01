Знижка до 68% на SQLPage

Інсталяція SQLPage в один клік.

Створюйте інтерактивні вебсайти та інформаційні панелі, використовуючи лише SQL-запити — не потрібно ні фронтенд-коду, ні фреймворків, ні JavaScript.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Інсталяція SQLPage в один клік.

Виберіть тариф VPS для SQLPage

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SQLPage

SQLPage — це сервер веб-додатків з відкритим вихідним кодом, який генерує інтерактивні веб-сторінки безпосередньо із SQL-запитів. Розробники та аналітики пишуть файли .sql, які вибирають із вбудованої бібліотеки компонентів — форми, таблиці, діаграми, карти, навігацію та десятки елементів інтерфейсу користувача — і сервер перетворює набори результатів на відшліфований HTML без єдиного рядка HTML, CSS або JavaScript. Підключіть SQLite, PostgreSQL, MySQL або Microsoft SQL Server і за лічені хвилини перетворіть наявну базу даних на робочу панель адміністратора, внутрішню інформаційну панель або прототип.

Самостійне розміщення SQLPage на власному VPS зберігає запити, схеми та облікові дані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не на сторонній платформі з низьким рівнем коду. Немає плати за користувача, немає обмежень на кількість рядків, а ваші файли .sql залишаються портативними та з можливістю контролю версій, як і будь-який інший код.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SQLPage

Рендеринг лише SQL

Пишіть звичайні SQL-файли, які вибирають дані з багатої бібліотеки компонентів, а SQLPage відтворює адаптивні HTML-сторінки безпосередньо з наборів результатів.

Підтримка кількох баз даних

Підключіться до SQLite, PostgreSQL, MySQL або Microsoft SQL Server і надайте доступ до будь-якої існуючої бази даних як функціональний веб-додаток.

Вбудовані компоненти

Форми, таблиці, діаграми, карти, картки, навігація, завантаження файлів та десятки досконалих елементів інтерфейсу доступні без зовнішніх бібліотек чи етапів збірки.

Миттєва гаряча перезавантаження

Відредагуйте файл .sql, і зміни з'являться при наступному завантаженні сторінки — без компіляції, без бандлера та без перезапуску.

Крихітний статичний бінарний файл

Один бінарний файл Rust розміром менше 20 МБ обслуговує цілий динамічний сайт, з низьким споживанням пам'яті та швидким холодним запуском на скромних ресурсах VPS.

Вбудована автентифікація

Базова автентифікація HTTP, керування сесіями, OAuth та функції хешування паролів дозволяють SQL-файлам захищати сторінки без зовнішньої служби ідентифікації.

Чому варто запускати SQLPage у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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