SQLPage — це сервер веб-додатків з відкритим вихідним кодом, який генерує інтерактивні веб-сторінки безпосередньо із SQL-запитів. Розробники та аналітики пишуть файли .sql , які вибирають із вбудованої бібліотеки компонентів — форми, таблиці, діаграми, карти, навігацію та десятки елементів інтерфейсу користувача — і сервер перетворює набори результатів на відшліфований HTML без єдиного рядка HTML, CSS або JavaScript. Підключіть SQLite, PostgreSQL, MySQL або Microsoft SQL Server і за лічені хвилини перетворіть наявну базу даних на робочу панель адміністратора, внутрішню інформаційну панель або прототип.

Самостійне розміщення SQLPage на власному VPS зберігає запити, схеми та облікові дані в інфраструктурі, яку ви контролюєте, а не на сторонній платформі з низьким рівнем коду. Немає плати за користувача, немає обмежень на кількість рядків, а ваші файли .sql залишаються портативними та з можливістю контролю версій, як і будь-який інший код.