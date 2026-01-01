Bazarr – це допоміжний застосунок для Sonarr і Radarr, який автоматизує весь робочий процес із субтитрами для вашої медіатеки. Він відстежує вашу бібліотеку на наявність нового контенту та автоматично шукає, завантажує й упорядковує субтитри потрібними вам мовами серед понад 20 постачальників, зокрема OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed та Podnapisi. Коли стають доступними кращі версії субтитрів, Bazarr автоматично оновлює їх — ручний пошук не потрібен.

Запуск Bazarr на виділеному VPS забезпечує йому стабільну роботу та надійну публічну IP-адресу, необхідні для безперебійного доступу до постачальників — домашні мережі з динамічними IP-адресами з часом можуть бути заблоковані постачальниками субтитрів. У поєднанні з інструментами синхронізації субтитрів, які виправляють розбіжності в часі, та підтримкою доріжок SDH для людей із порушенням слуху, Bazarr забезпечує повне покриття субтитрами для кожного медіафайлу у вашій бібліотеці.