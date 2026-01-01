Встановлення Bazarr в один клік.
Автоматизований менеджер субтитрів для Sonarr і Radarr, що завантажує та оновлює субтитри у вашій медіатеці.
Виберіть тариф VPS для Bazarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Bazarr
Bazarr – це допоміжний застосунок для Sonarr і Radarr, який автоматизує весь робочий процес із субтитрами для вашої медіатеки. Він відстежує вашу бібліотеку на наявність нового контенту та автоматично шукає, завантажує й упорядковує субтитри потрібними вам мовами серед понад 20 постачальників, зокрема OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed та Podnapisi. Коли стають доступними кращі версії субтитрів, Bazarr автоматично оновлює їх — ручний пошук не потрібен.
Запуск Bazarr на виділеному VPS забезпечує йому стабільну роботу та надійну публічну IP-адресу, необхідні для безперебійного доступу до постачальників — домашні мережі з динамічними IP-адресами з часом можуть бути заблоковані постачальниками субтитрів. У поєднанні з інструментами синхронізації субтитрів, які виправляють розбіжності в часі, та підтримкою доріжок SDH для людей із порушенням слуху, Bazarr забезпечує повне покриття субтитрами для кожного медіафайлу у вашій бібліотеці.
Ключові характеристики Bazarr
Інтеграція Sonarr і Radarr
Bazarr безпосередньо підключається до вашої наявної системи arr та автоматично завантажує субтитри для кожного фільму або епізоду одразу після його додавання до бібліотеки.
20+ провайдерів субтитрів
Шукайте OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi та багато інших одночасно, щоб максимально збільшити шанси знайти точні субтитри вашою мовою.
Автоматичні оновлення якості
Коли виходить краща версія субтитрів для контенту, який вже є у вашій бібліотеці, Bazarr автоматично замінює існуючий файл без будь-якого ручного втручання.
Синхронізація субтитрів
Вбудовані інструменти синхронізації коригують час субтитрів відповідно до звукових доріжок, виправляючи найпоширенішу причину того, що субтитри не збігаються, навіть якщо їх завантажено з надійних джерел.
Підтримка слабочуючих
Віддавайте перевагу доріжкам SDH або CC для доступності — Bazarr може пріоритизувати субтитри для людей з вадами слуху серед усіх постачальників для кожного елемента у вашій бібліотеці.
Чому варто запускати Bazarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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