Знижка до 68% на Bazarr

Встановлення Bazarr в один клік.

Автоматизований менеджер субтитрів для Sonarr і Radarr, що завантажує та оновлює субтитри у вашій медіатеці.

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VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановлення Bazarr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Bazarr

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Bazarr

Bazarr – це допоміжний застосунок для Sonarr і Radarr, який автоматизує весь робочий процес із субтитрами для вашої медіатеки. Він відстежує вашу бібліотеку на наявність нового контенту та автоматично шукає, завантажує й упорядковує субтитри потрібними вам мовами серед понад 20 постачальників, зокрема OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed та Podnapisi. Коли стають доступними кращі версії субтитрів, Bazarr автоматично оновлює їх — ручний пошук не потрібен.

Запуск Bazarr на виділеному VPS забезпечує йому стабільну роботу та надійну публічну IP-адресу, необхідні для безперебійного доступу до постачальників — домашні мережі з динамічними IP-адресами з часом можуть бути заблоковані постачальниками субтитрів. У поєднанні з інструментами синхронізації субтитрів, які виправляють розбіжності в часі, та підтримкою доріжок SDH для людей із порушенням слуху, Bazarr забезпечує повне покриття субтитрами для кожного медіафайлу у вашій бібліотеці.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Bazarr

Інтеграція Sonarr і Radarr

Bazarr безпосередньо підключається до вашої наявної системи arr та автоматично завантажує субтитри для кожного фільму або епізоду одразу після його додавання до бібліотеки.

20+ провайдерів субтитрів

Шукайте OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi та багато інших одночасно, щоб максимально збільшити шанси знайти точні субтитри вашою мовою.

Автоматичні оновлення якості

Коли виходить краща версія субтитрів для контенту, який вже є у вашій бібліотеці, Bazarr автоматично замінює існуючий файл без будь-якого ручного втручання.

Синхронізація субтитрів

Вбудовані інструменти синхронізації коригують час субтитрів відповідно до звукових доріжок, виправляючи найпоширенішу причину того, що субтитри не збігаються, навіть якщо їх завантажено з надійних джерел.

Підтримка слабочуючих

Віддавайте перевагу доріжкам SDH або CC для доступності — Bazarr може пріоритизувати субтитри для людей з вадами слуху серед усіх постачальників для кожного елемента у вашій бібліотеці.

Чому варто запускати Bazarr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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