Homarr – це елегантна панель керування з відкритим вихідним кодом, розроблена, щоб надати вам єдиний інтерфейс для всіх ваших самохостингових застосунків. Замість того, щоб додавати в закладки десятки URL-адрес сервісів, Homarr представляє їх як організовані плитки з індикаторами стану в реальному часі, пошуком і швидкими діями — все з однієї сторінки.

Розгортання Homarr на власному VPS означає, що ваша панель керування залишається приватною, миттєво завантажується в локальній мережі та може інтегруватися безпосередньо з Docker для автоматичного виявлення запущених контейнерів і відображення їхнього стану в реальному часі.