Розгорніть Homarr в один клік.
Сучасна, налаштовувана панель керування сервером для організації та моніторингу всіх ваших самостійно розміщених сервісів в одному місці.
Виберіть тариф VPS для Homarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Homarr
Homarr – це елегантна панель керування з відкритим вихідним кодом, розроблена, щоб надати вам єдиний інтерфейс для всіх ваших самохостингових застосунків. Замість того, щоб додавати в закладки десятки URL-адрес сервісів, Homarr представляє їх як організовані плитки з індикаторами стану в реальному часі, пошуком і швидкими діями — все з однієї сторінки.
Розгортання Homarr на власному VPS означає, що ваша панель керування залишається приватною, миттєво завантажується в локальній мережі та може інтегруватися безпосередньо з Docker для автоматичного виявлення запущених контейнерів і відображення їхнього стану в реальному часі.
Ключові характеристики Homarr
Сервісна організація
Групуйте застосунки у власні дошки та категорії, щоб кожна послуга була доступна в один клік.
Інтеграція Docker
Автоматично виявляти запущені контейнери та відображати їхній статус, стан і використання ресурсів без ручної конфігурації.
Моніторинг статусу
Пінгуйте сервіси регулярно та показуйте індикатори доступності в реальному часі безпосередньо на кожній плитці.
Настроюваний макет
Drag-and-drop редактор сітки дозволяє змінювати розмір, порядок та стилізувати плитки відповідно до вашого робочого процесу.
Пошук і закладки
Миттєвий пошук по всіх налаштованих сервісах та в інтернеті, з комбінаціями клавіш для досвідчених користувачів.
Підтримка багатьох користувачів
Створюйте окремі облікові записи з дозволами на основі ролей, щоб кожен член команди бачив лише те, що йому потрібно.
Чому варто запускати Homarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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