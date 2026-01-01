Знижка до 68% на HuggingChat (Chat UI)

Розгортання HuggingChat (Chat UI) за допомогою встановлення в один клік.

Чат-інтерфейс SvelteKit з відкритим вихідним кодом, який забезпечує роботу HuggingChat і підключається до будь-якої кінцевої точки моделі, сумісної з OpenAI.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгортання HuggingChat (Chat UI) за допомогою встановлення в один клік.

Виберіть тариф VPS для HuggingChat (Chat UI)

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою HuggingChat (Chat UI)

HuggingChat (Чат-інтерфейс) — це кодова база з відкритим вихідним кодом, що лежить в основі huggingface.co/chat, створена Hugging Face як досконалий, брендований інтерфейс для великих мовних моделей. На відміну від чат-додатків, прив'язаних до постачальника, він підтримує протокол OpenAI API, тому те саме розгортання може взаємодіяти з маршрутизатором Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, локальним сервером llama.cpp, Ollama або будь-якою іншою сумісною кінцевою точкою, просто замінивши URL-адресу та ключ.

Самостійне розміщення його на власному VPS зберігає кожну розмову, виклик інструменту MCP та завантажений файл на інфраструктурі, яку ви контролюєте, водночас надаючи вам доступ до тисяч відкритих і пропрієтарних моделей через будь-який бекенд висновків, який ви віддаєте перевагу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики HuggingChat (Chat UI)

OpenAI-сумісний маршрутизатор

Наведіть на маршрутизатор Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama або будь-яку URL-адресу, сумісну з OpenAI, і миттєво отримайте доступ до їхнього повного каталогу моделей.

Розумна омні маршрутизація

Вбудований маршрутизатор LLM автоматично вибирає найкращу модель для кожного запиту — мультимодальну, з функцією виклику інструментів або стандартну — не розкриваючи складності кінцевим користувачам.

Виклик інструментів MCP

Підключіть сервери протоколу контексту моделі, щоб чати могли запускати веб-пошук, код та власні інструменти, з результатами, що передаються назад у розмову.

Мультимодальні розмови

Надсилайте зображення, вкладення та голосовий ввід до моделей зору та Whisper-подібних моделей, які підтримують мультимодальні вхідні дані, через обраного вами провайдера.

Збережена історія чату

Вбудований MongoDB зберігає розмови, налаштування та помічників для кожного користувача, тому історія зберігається після перезапусків та слідує за користувачами на різних пристроях.

Власне брендування

Перевизначте назву застосунку, опис та ресурси, щоб випустити повністю брендований продукт для внутрішнього чату для команди або клієнтів.

Чому варто запускати HuggingChat (Chat UI) у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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