HuggingChat (Чат-інтерфейс) — це кодова база з відкритим вихідним кодом, що лежить в основі huggingface.co/chat, створена Hugging Face як досконалий, брендований інтерфейс для великих мовних моделей. На відміну від чат-додатків, прив'язаних до постачальника, він підтримує протокол OpenAI API, тому те саме розгортання може взаємодіяти з маршрутизатором Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, локальним сервером llama.cpp, Ollama або будь-якою іншою сумісною кінцевою точкою, просто замінивши URL-адресу та ключ.

Самостійне розміщення його на власному VPS зберігає кожну розмову, виклик інструменту MCP та завантажений файл на інфраструктурі, яку ви контролюєте, водночас надаючи вам доступ до тисяч відкритих і пропрієтарних моделей через будь-який бекенд висновків, який ви віддаєте перевагу.