Розгортання HuggingChat (Chat UI) за допомогою встановлення в один клік.
Чат-інтерфейс SvelteKit з відкритим вихідним кодом, який забезпечує роботу HuggingChat і підключається до будь-якої кінцевої точки моделі, сумісної з OpenAI.
Виберіть тариф VPS для HuggingChat (Chat UI)
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Чат-інтерфейс) — це кодова база з відкритим вихідним кодом, що лежить в основі huggingface.co/chat, створена Hugging Face як досконалий, брендований інтерфейс для великих мовних моделей. На відміну від чат-додатків, прив'язаних до постачальника, він підтримує протокол OpenAI API, тому те саме розгортання може взаємодіяти з маршрутизатором Hugging Face Inference Providers, OpenRouter, локальним сервером llama.cpp, Ollama або будь-якою іншою сумісною кінцевою точкою, просто замінивши URL-адресу та ключ.
Самостійне розміщення його на власному VPS зберігає кожну розмову, виклик інструменту MCP та завантажений файл на інфраструктурі, яку ви контролюєте, водночас надаючи вам доступ до тисяч відкритих і пропрієтарних моделей через будь-який бекенд висновків, який ви віддаєте перевагу.
Ключові характеристики HuggingChat (Chat UI)
OpenAI-сумісний маршрутизатор
Наведіть на маршрутизатор Hugging Face, OpenRouter, llama.cpp, Ollama або будь-яку URL-адресу, сумісну з OpenAI, і миттєво отримайте доступ до їхнього повного каталогу моделей.
Розумна омні маршрутизація
Вбудований маршрутизатор LLM автоматично вибирає найкращу модель для кожного запиту — мультимодальну, з функцією виклику інструментів або стандартну — не розкриваючи складності кінцевим користувачам.
Виклик інструментів MCP
Підключіть сервери протоколу контексту моделі, щоб чати могли запускати веб-пошук, код та власні інструменти, з результатами, що передаються назад у розмову.
Мультимодальні розмови
Надсилайте зображення, вкладення та голосовий ввід до моделей зору та Whisper-подібних моделей, які підтримують мультимодальні вхідні дані, через обраного вами провайдера.
Збережена історія чату
Вбудований MongoDB зберігає розмови, налаштування та помічників для кожного користувача, тому історія зберігається після перезапусків та слідує за користувачами на різних пристроях.
Власне брендування
Перевизначте назву застосунку, опис та ресурси, щоб випустити повністю брендований продукт для внутрішнього чату для команди або клієнтів.
Чому варто запускати HuggingChat (Chat UI) у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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