MariaDB – одна з найпоширеніших у світі реляційних баз даних з відкритим вихідним кодом, створена оригінальними розробниками MySQL. Вона пропонує повну відповідність ACID, сумісність з MySQL, кілька механізмів зберігання та корпоративні функції, такі як Galera Cluster для високої доступності — що робить її надійною основою для вебзастосунків, SaaS-платформ та робочих навантажень з даними будь-якого розміру.

Використання MariaDB на власному VPS надає вам виділені ресурси бази даних, прямий контроль над конфігурацією та налаштуванням, а також спільний сервер баз даних, доступний для всіх ваших застосунків — без накладних витрат і ціноутворення за ресурс керованих служб баз даних.