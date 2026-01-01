Розгорніть MariaDB: встановлення в один клік.
Реляційна база даних з відкритим вихідним кодом, яка замінює MySQL, якій довіряють мільйони розгортань по всьому світу.
Виберіть тариф VPS для MariaDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MariaDB
MariaDB – одна з найпоширеніших у світі реляційних баз даних з відкритим вихідним кодом, створена оригінальними розробниками MySQL. Вона пропонує повну відповідність ACID, сумісність з MySQL, кілька механізмів зберігання та корпоративні функції, такі як Galera Cluster для високої доступності — що робить її надійною основою для вебзастосунків, SaaS-платформ та робочих навантажень з даними будь-якого розміру.
Використання MariaDB на власному VPS надає вам виділені ресурси бази даних, прямий контроль над конфігурацією та налаштуванням, а також спільний сервер баз даних, доступний для всіх ваших застосунків — без накладних витрат і ціноутворення за ресурс керованих служб баз даних.
Ключові характеристики MariaDB
Сумісність з MySQL
Пряма заміна для MySQL означає, що існуючі програми, драйвери та інструменти працюють без змін у коді.
ACID транзакції
Повна підтримка транзакцій з InnoDB забезпечує цілісність даних для застосунків, які не можуть дозволити собі непослідовний стан.
Galera Cluster
Вбудована багатомайстерна реплікація для розгортань з високою доступністю, які потребують операцій з базою даних без простоїв.
Кілька рушіїв сховища
Виберіть з InnoDB, Aria, ColumnStore та інших, щоб підібрати рушій зберігання для кожного типу робочого навантаження.
JSON і Просторові дані
Вбудований тип даних JSON та просторові індекси підтримують сучасні моделі даних додатків поряд із традиційними реляційними даними.
Чому варто запускати MariaDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.