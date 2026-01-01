Розгорніть CockroachDB в один клік.
Розподілена база даних SQL, створена для хмарних застосунків, що вимагають відмовостійкості, узгодженості та горизонтальної масштабованості.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою CockroachDB
CockroachDB — це розподілена SQL-база даних з відкритим вихідним кодом, розроблена для забезпечення стійкості до апаратних збоїв та регіональних відключень без шкоди для узгодженості даних. Вона використовує протокол PostgreSQL, що означає, що існуючі драйвери та інструменти PostgreSQL працюють без змін у коді, забезпечуючи при цьому автоматичне шардування, георозподіл та багаторегіональну реплікацію.
Розгортання CockroachDB на власному VPS надає вам SQL-базу даних промислового рівня з гарантіями ACID, автоматичним перемиканням на резервну систему та вбудованою консоллю БД для моніторингу стану кластера — без витрат або складності керованих хмарних баз даних. Вона ідеально підходить для застосунків, які вимагають нульового часу простою та надійних транзакційних гарантій.
Ключові характеристики CockroachDB
Сумісність з PostgreSQL
CockroachDB підтримує мережевий протокол PostgreSQL, тому будь-який драйвер PostgreSQL, ORM або інструмент підключається без змін у коді, що робить міграцію простою.
Автоматична реплікація даних
Дані автоматично реплікуються між вузлами з конфігурованими коефіцієнтами реплікації, тому кластер продовжує обслуговувати операції читання та запису, навіть якщо вузол виходить з ладу.
Розподілені ACID транзакції
Повна серіалізована ізоляція забезпечує узгодженість кожної транзакції на всіх вузлах, усуваючи брудні читання та фантомні записи, поширені в системах з кінцевою узгодженістю.
Вбудована консоль БД
Інтегрована веб-панель забезпечує видимість у реальному часі продуктивності запитів, топології кластера, використання сховища та активних операторів без зовнішніх інструментів моніторингу.
Горизонтальне масштабування
Додавайте вузли для лінійного масштабування ємності та пропускної здатності; CockroachDB автоматично перерозподіляє дані без простоїв або ручного втручання.
Чому варто запускати CockroachDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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