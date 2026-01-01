CockroachDB — це розподілена SQL-база даних з відкритим вихідним кодом, розроблена для забезпечення стійкості до апаратних збоїв та регіональних відключень без шкоди для узгодженості даних. Вона використовує протокол PostgreSQL, що означає, що існуючі драйвери та інструменти PostgreSQL працюють без змін у коді, забезпечуючи при цьому автоматичне шардування, георозподіл та багаторегіональну реплікацію.

Розгортання CockroachDB на власному VPS надає вам SQL-базу даних промислового рівня з гарантіями ACID, автоматичним перемиканням на резервну систему та вбудованою консоллю БД для моніторингу стану кластера — без витрат або складності керованих хмарних баз даних. Вона ідеально підходить для застосунків, які вимагають нульового часу простою та надійних транзакційних гарантій.