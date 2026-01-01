Знижка до 68% на CockroachDB

Розгорніть CockroachDB в один клік.

Розподілена база даних SQL, створена для хмарних застосунків, що вимагають відмовостійкості, узгодженості та горизонтальної масштабованості.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть CockroachDB в один клік.

Виберіть тариф VPS для CockroachDB

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою CockroachDB

CockroachDB — це розподілена SQL-база даних з відкритим вихідним кодом, розроблена для забезпечення стійкості до апаратних збоїв та регіональних відключень без шкоди для узгодженості даних. Вона використовує протокол PostgreSQL, що означає, що існуючі драйвери та інструменти PostgreSQL працюють без змін у коді, забезпечуючи при цьому автоматичне шардування, георозподіл та багаторегіональну реплікацію.

Розгортання CockroachDB на власному VPS надає вам SQL-базу даних промислового рівня з гарантіями ACID, автоматичним перемиканням на резервну систему та вбудованою консоллю БД для моніторингу стану кластера — без витрат або складності керованих хмарних баз даних. Вона ідеально підходить для застосунків, які вимагають нульового часу простою та надійних транзакційних гарантій.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики CockroachDB

Сумісність з PostgreSQL

CockroachDB підтримує мережевий протокол PostgreSQL, тому будь-який драйвер PostgreSQL, ORM або інструмент підключається без змін у коді, що робить міграцію простою.

Автоматична реплікація даних

Дані автоматично реплікуються між вузлами з конфігурованими коефіцієнтами реплікації, тому кластер продовжує обслуговувати операції читання та запису, навіть якщо вузол виходить з ладу.

Розподілені ACID транзакції

Повна серіалізована ізоляція забезпечує узгодженість кожної транзакції на всіх вузлах, усуваючи брудні читання та фантомні записи, поширені в системах з кінцевою узгодженістю.

Вбудована консоль БД

Інтегрована веб-панель забезпечує видимість у реальному часі продуктивності запитів, топології кластера, використання сховища та активних операторів без зовнішніх інструментів моніторингу.

Горизонтальне масштабування

Додавайте вузли для лінійного масштабування ємності та пропускної здатності; CockroachDB автоматично перерозподіляє дані без простоїв або ручного втручання.

Чому варто запускати CockroachDB у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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