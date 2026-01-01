Встановлення Shelfmark в один клік.
Самостійно розміщена платформа для пошуку книг та аудіокниг, яка знаходить та завантажує видання з багатьох джерел у вашу бібліотеку.
Виберіть тариф VPS для Shelfmark
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Shelfmark
Shelfmark — це самостійний вебзастосунок, який одночасно шукає книги та аудіокниги в кількох джерелах — включно з вебкаталогами, торрент-індексаторами, Usenet та IRC-каналами — і доставляє результати до вашого локального менеджера бібліотеки. Він підтримує багатокористувацький доступ із вбудованою системою запитів, тож члени родини можуть переглядати та надсилати запити на завантаження без необхідності окремих облікових записів для кожної інтеграції.
Shelfmark інтегрується з Calibre, Calibre-Web, Grimmory та Audiobookshelf для додавання завантажених назв безпосередньо до вашої наявної бібліотеки. Усі конфігурації та історія зберігаються в єдиній базі даних SQLite всередині каталогу конфігурації — зовнішня служба баз даних не потрібна.
Ключові характеристики Shelfmark
Багатоджерельний пошук книг
Шукайте у веб-каталогах, торрент-індексаторах, Usenet та IRC-каналах одночасно та порівнюйте результати з єдиного інтерфейсу.
Інтеграція менеджера бібліотеки
Підключіться до Calibre, Calibre-Web, Grimmory або Audiobookshelf, щоб направляти завантажені книги безпосередньо у вашу наявну бібліотеку.
Багатокористувацька система запитів
Члени домогосподарства можуть переглядати результати пошуку та надсилати запити на завантаження через власні облікові записи без прямого доступу до клієнтів завантаження.
Гнучка аутентифікація
Оберіть з без автентифікації, вбудованих облікових записів користувачів, заголовків зворотного проксі або OIDC, щоб відповідати вашим вимогам мережевої безпеки.
Автономне розгортання
SQLite зберігає всю конфігурацію та історію всередині об'єму конфігурації — для роботи Shelfmark не потрібна зовнішня служба баз даних.
Чому варто запускати Shelfmark у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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