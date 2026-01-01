Shelfmark — це самостійний вебзастосунок, який одночасно шукає книги та аудіокниги в кількох джерелах — включно з вебкаталогами, торрент-індексаторами, Usenet та IRC-каналами — і доставляє результати до вашого локального менеджера бібліотеки. Він підтримує багатокористувацький доступ із вбудованою системою запитів, тож члени родини можуть переглядати та надсилати запити на завантаження без необхідності окремих облікових записів для кожної інтеграції.

Shelfmark інтегрується з Calibre, Calibre-Web, Grimmory та Audiobookshelf для додавання завантажених назв безпосередньо до вашої наявної бібліотеки. Усі конфігурації та історія зберігаються в єдиній базі даних SQLite всередині каталогу конфігурації — зовнішня служба баз даних не потрібна.