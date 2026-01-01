Знижка до 68% на TubeArchivist

Розгорніть TubeArchivist одним кліком.

Самостійно розміщений архіватор YouTube, який завантажує, індексує та транслює вашу відеоколекцію з вашого власного сервера.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
399/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть TubeArchivist одним кліком.

Виберіть тариф VPS для TubeArchivist

Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою TubeArchivist

TubeArchivist — це платформа для архівування YouTube з самостійним розміщенням, яка дає вам повний контроль над вашою відеоколекцією. Вона підписується на канали, автоматично завантажує відео через yt-dlp та індексує все за допомогою Elasticsearch, щоб ви могли шукати за назвами, описами, субтитрами та коментарями. Відео відтворюються через вбудований вебплеєр з історією переглядів та відстеженням прогресу — після завантаження не потрібен акаунт YouTube або підключення до інтернету.

На відміну від одноразових інструментів для завантаження, TubeArchivist безперервно працює у фоновому режимі. Він зберігає метадані, мініатюри, субтитри та коментарі разом з кожним відеофайлом, а також інтегрується з Jellyfin та Plex для користувачів медіасерверів, які хочуть мати свій архів поруч з іншим контентом.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики TubeArchivist

Підписки каналу

Підписуйтесь на канали YouTube та автоматично завантажуйте нові відео за розкладом, підтримуючи актуальність вашого архіву без ручного втручання.

Повнотекстовий пошук

Elasticsearch індексує назви відео, описи, субтитри та коментарі, щоб ви могли миттєво знайти будь-яке відео у всій своїй бібліотеці за ключовим словом.

Інтеграція SponsorBlock

Автоматично пропускає спонсорські сегменти, вступні та завершальні частини, а також зайвий контент під час відтворення, використовуючи дані SponsorBlock, отримані від спільноти.

Експорт Jellyfin та Plex

Додаткові плагіни для Jellyfin та Plex дозволяють переглядати вашу бібліотеку TubeArchivist безпосередньо всередині вашого наявного медіасервера.

Архівування підзаголовків

Завантажує та індексує субтитри для кожного архівного відео, дозволяючи пошук за ключовими словами у розмовному контенті по всій вашій колекції.

Архівування коментарів

За бажанням архівує повну гілку коментарів для кожного відео разом з медіафайлом, зберігаючи контекст спільноти, який YouTube може видалити.

Чому варто запускати TubeArchivist у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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