TubeArchivist — це платформа для архівування YouTube з самостійним розміщенням, яка дає вам повний контроль над вашою відеоколекцією. Вона підписується на канали, автоматично завантажує відео через yt-dlp та індексує все за допомогою Elasticsearch, щоб ви могли шукати за назвами, описами, субтитрами та коментарями. Відео відтворюються через вбудований вебплеєр з історією переглядів та відстеженням прогресу — після завантаження не потрібен акаунт YouTube або підключення до інтернету.

На відміну від одноразових інструментів для завантаження, TubeArchivist безперервно працює у фоновому режимі. Він зберігає метадані, мініатюри, субтитри та коментарі разом з кожним відеофайлом, а також інтегрується з Jellyfin та Plex для користувачів медіасерверів, які хочуть мати свій архів поруч з іншим контентом.