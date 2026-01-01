Розгорніть TubeArchivist одним кліком.
Самостійно розміщений архіватор YouTube, який завантажує, індексує та транслює вашу відеоколекцію з вашого власного сервера.
Виберіть тариф VPS для TubeArchivist
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TubeArchivist
TubeArchivist — це платформа для архівування YouTube з самостійним розміщенням, яка дає вам повний контроль над вашою відеоколекцією. Вона підписується на канали, автоматично завантажує відео через yt-dlp та індексує все за допомогою Elasticsearch, щоб ви могли шукати за назвами, описами, субтитрами та коментарями. Відео відтворюються через вбудований вебплеєр з історією переглядів та відстеженням прогресу — після завантаження не потрібен акаунт YouTube або підключення до інтернету.
На відміну від одноразових інструментів для завантаження, TubeArchivist безперервно працює у фоновому режимі. Він зберігає метадані, мініатюри, субтитри та коментарі разом з кожним відеофайлом, а також інтегрується з Jellyfin та Plex для користувачів медіасерверів, які хочуть мати свій архів поруч з іншим контентом.
Ключові характеристики TubeArchivist
Підписки каналу
Підписуйтесь на канали YouTube та автоматично завантажуйте нові відео за розкладом, підтримуючи актуальність вашого архіву без ручного втручання.
Повнотекстовий пошук
Elasticsearch індексує назви відео, описи, субтитри та коментарі, щоб ви могли миттєво знайти будь-яке відео у всій своїй бібліотеці за ключовим словом.
Інтеграція SponsorBlock
Автоматично пропускає спонсорські сегменти, вступні та завершальні частини, а також зайвий контент під час відтворення, використовуючи дані SponsorBlock, отримані від спільноти.
Експорт Jellyfin та Plex
Додаткові плагіни для Jellyfin та Plex дозволяють переглядати вашу бібліотеку TubeArchivist безпосередньо всередині вашого наявного медіасервера.
Архівування підзаголовків
Завантажує та індексує субтитри для кожного архівного відео, дозволяючи пошук за ключовими словами у розмовному контенті по всій вашій колекції.
Архівування коментарів
За бажанням архівує повну гілку коментарів для кожного відео разом з медіафайлом, зберігаючи контекст спільноти, який YouTube може видалити.
Чому варто запускати TubeArchivist у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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