Redpanda Console — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом, створений Redpanda Data для перевірки та експлуатації потокових кластерів, сумісних з Kafka. Він надає доступ до тем, розділів, зміщень, груп споживачів, схем, ACL та корисних даних повідомлень у реальному часі через єдиний інтерфейс, з вбудованою підтримкою декодування JSON, Avro, Protobuf та MessagePack.

Це розгортання в один клік постачає Console разом із вбудованим брокером Redpanda, тож ви отримуєте робочу кінцеву точку Kafka-API, реєстр схем та Admin API одразу після запуску контейнера. Самостійний хостинг на власному VPS дозволяє повністю контролювати дані подій, корисні дані клієнтів та метадані потоків без комісій SaaS за кожного брокера.