Розгорніть Redpanda Console за допомогою встановлення в один клік.
Зручний для розробників веб-інтерфейс для керування кластерами Kafka та Redpanda, темами, групами споживачів та потоками повідомлень у реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Redpanda Console
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Redpanda Console
Redpanda Console — це веб-інтерфейс з відкритим вихідним кодом, створений Redpanda Data для перевірки та експлуатації потокових кластерів, сумісних з Kafka. Він надає доступ до тем, розділів, зміщень, груп споживачів, схем, ACL та корисних даних повідомлень у реальному часі через єдиний інтерфейс, з вбудованою підтримкою декодування JSON, Avro, Protobuf та MessagePack.
Це розгортання в один клік постачає Console разом із вбудованим брокером Redpanda, тож ви отримуєте робочу кінцеву точку Kafka-API, реєстр схем та Admin API одразу після запуску контейнера. Самостійний хостинг на власному VPS дозволяє повністю контролювати дані подій, корисні дані клієнтів та метадані потоків без комісій SaaS за кожного брокера.
Ключові характеристики Redpanda Console
Переглядач повідомлень у реальному часі
Передавайте записи з будь-якої теми в реальному часі з можливістю "подорожі в часі", пошуком та декодуванням за полями для корисних навантажень JSON, Avro та Protobuf.
Управління темами
Створюйте, налаштовуйте та видаляйте теми, редагуйте налаштування зберігання та розділів, а також створюйте тестові повідомлення безпосередньо з браузера.
Аналітичні дані груп споживачів
Перевіряйте учасників групи, відставання на розділ та зміщення, щоб ви могли налагоджувати застряглі споживачі без заглиблення в інструменти командного рядка.
Вбудований реєстр схем
Переглядайте теми Avro, JSON Schema та Protobuf, дивіться історію версій і перевіряйте сумісність перед впровадженням змін.
Вбудований брокер Redpanda
Поставляється з повністю налаштованим брокером Redpanda, що надає доступ до Kafka API, Schema Registry та Admin API для миттєвого тестування.
Сумісний з Kafka API
Підключіть Console до будь-якого зовнішнього кластера Kafka, Confluent Cloud, MSK або Redpanda, вказавши на наявні брокери.
Чому варто запускати Redpanda Console у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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