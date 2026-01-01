Встановлення RSSHub в один клік.
Генератор RSS-стрічок з відкритим кодом, який дозволяє підписатися на будь-який вебсайт, від соціальних мереж до GitHub і далі.
Виберіть тариф VPS для RSSHub
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RSSHub
RSSHub — це найбільша у світі RSS-мережа з відкритим кодом, яка підтримує понад 5000 маршрутів для платформ, що припинили пропонувати власні RSS-канали — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub та багато інших. Маючи понад 41 000 зірок на GitHub та внесок від понад 1300 розробників, він став основним рішенням для збереження можливості підписки на відкритий веб.
Самостійне розміщення RSSHub означає, що ваші звички споживання контенту залишаються приватними — усі запити каналів надходять з вашого власного сервера, а не з публічних екземплярів, які можуть реєструвати запити. Кешування Redis забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних каналів та зменшує навантаження на вихідні вебсайти.
Ключові характеристики RSSHub
5000+ маршрутів контенту
Охоплює сотні платформ, зокрема соціальні мережі, новинні сайти, GitHub, електронну комерцію та спеціалізовані видання — якщо у неї є сторінка, RSSHub може перетворити її на стрічку.
Стрічки соцмереж
Генеруйте RSS-стрічки з Instagram, Twitter, TikTok та YouTube без створення облікових записів або надання стороннім додаткам доступу до ваших облікових даних.
Кешування Redis
Вбудована інтеграція Redis забезпечує швидкі відповіді стрічки для часто відвідуваних маршрутів, зменшуючи повторні запити до вихідних вебсайтів.
Перегляд з пріоритетом конфіденційності
Слідкуйте за будь-яким джерелом контенту через програму для читання стрічок, не ділячись звичками читання з комерційними платформами або агрегаторними сервісами.
Інтеграція автоматизації
Підключіть RSSHub стрічки до n8n, Zapier або Home Assistant, щоб запускати робочі процеси щоразу, коли новий контент публікується на будь-якій підтримуваній платформі.
Чому варто запускати RSSHub у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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