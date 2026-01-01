RSSHub — це найбільша у світі RSS-мережа з відкритим кодом, яка підтримує понад 5000 маршрутів для платформ, що припинили пропонувати власні RSS-канали — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub та багато інших. Маючи понад 41 000 зірок на GitHub та внесок від понад 1300 розробників, він став основним рішенням для збереження можливості підписки на відкритий веб.

Самостійне розміщення RSSHub означає, що ваші звички споживання контенту залишаються приватними — усі запити каналів надходять з вашого власного сервера, а не з публічних екземплярів, які можуть реєструвати запити. Кешування Redis забезпечує швидкий доступ до часто використовуваних каналів та зменшує навантаження на вихідні вебсайти.