Hi.Events — це сучасна платформа з відкритим вихідним кодом для керування подіями та продажу квитків, створена для організаторів, які хочуть мати повний контроль над своїми подіями без сплати комісії за кожен квиток комерційним платформам. Вона охоплює весь життєвий цикл події — від публікації сторінок подій та продажу квитків до реєстрації відвідувачів та аналізу продажів — все з єдиної панелі керування.

Самостійний хостинг Hi.Events на власному VPS дозволяє зберігати дані відвідувачів, конфігурацію платежів та вміст подій під вашим контролем. Замість того, щоб втрачати відсоток з кожного квитка постачальнику SaaS, ви сплачуєте фіксовану вартість VPS незалежно від кількості проданих квитків, і можете налаштувати платформу відповідно до вашого бренду.