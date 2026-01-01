Встановлення Hi.Events в один клік.
Платформа з відкритим кодом для управління подіями та продажу квитків для конференцій, семінарів та зустрічей.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hi.Events
Hi.Events — це сучасна платформа з відкритим вихідним кодом для керування подіями та продажу квитків, створена для організаторів, які хочуть мати повний контроль над своїми подіями без сплати комісії за кожен квиток комерційним платформам. Вона охоплює весь життєвий цикл події — від публікації сторінок подій та продажу квитків до реєстрації відвідувачів та аналізу продажів — все з єдиної панелі керування.
Самостійний хостинг Hi.Events на власному VPS дозволяє зберігати дані відвідувачів, конфігурацію платежів та вміст подій під вашим контролем. Замість того, щоб втрачати відсоток з кожного квитка постачальнику SaaS, ви сплачуєте фіксовану вартість VPS незалежно від кількості проданих квитків, і можете налаштувати платформу відповідно до вашого бренду.
Ключові характеристики Hi.Events
Налаштовувані сторінки подій
Створюйте фірмові сторінки подій з власними доменами, власними логотипами та індивідуальними макетами домашніх сторінок, які відповідають організації.
Stripe Продаж квитків
Продавайте платні та безкоштовні квитки з нативною інтеграцією Stripe, промокодами, обмеженнями місткості та правилами багаторівневого ціноутворення.
QR Реєстрація
Перевіряйте відвідувачів біля входу за допомогою QR-кодованих квитків та вбудованого інтерфейсу реєстрації, розробленого для персоналу на мобільних пристроях.
Управління замовленнями
Відстежуйте замовлення, оформлюйте повернення коштів, повторно надсилайте квитки та експортуйте списки відвідувачів для друку бейджів або подальших дій після події.
Аналітика продажів
Відстежуйте продажі квитків, дохід та тенденції відвідуваності в режимі реального часу за допомогою вбудованих інформаційних панелей та звітів по кожній події.
REST API і вебхуки
Інтегруйте Hi.Events з CRM-системами, списками розсилки або власними робочими процесами за допомогою документованого REST API та системи вебхуків.
Чому варто запускати Hi.Events у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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