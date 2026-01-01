Excalidraw — це елегантна віртуальна дошка, яка перетворює технічне діаграмування на творчий, намальований від руки досвід. На відміну від жорстких, формальних інструментів для діаграм, Excalidraw охоплює органічну, ескізну естетику мозкового штурму на дошці, забезпечуючи цифрову зручність та співпрацю в реальному часі з наскрізним шифруванням для безпечних командних сесій.

Самостійне розміщення Excalidraw на власному VPS надає вашій команді приватний, завжди доступний інструмент для роботи з білою дошкою, де ваші діаграми, архітектурні ескізи та сесії мозкового штурму залишаються повністю у вашій інфраструктурі — без проблем з конфіденційністю даних, без витрат на підписку та без залежності від зовнішніх сервісів.