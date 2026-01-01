Розгортання Excalidraw: встановлення в один клік.
Віртуальна дошка з відкритим кодом для створення діаграм у стилі ручного малювання, макетів та спільних ескізів.
Виберіть тариф VPS для Excalidraw
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Excalidraw
Excalidraw — це елегантна віртуальна дошка, яка перетворює технічне діаграмування на творчий, намальований від руки досвід. На відміну від жорстких, формальних інструментів для діаграм, Excalidraw охоплює органічну, ескізну естетику мозкового штурму на дошці, забезпечуючи цифрову зручність та співпрацю в реальному часі з наскрізним шифруванням для безпечних командних сесій.
Самостійне розміщення Excalidraw на власному VPS надає вашій команді приватний, завжди доступний інструмент для роботи з білою дошкою, де ваші діаграми, архітектурні ескізи та сесії мозкового штурму залишаються повністю у вашій інфраструктурі — без проблем з конфіденційністю даних, без витрат на підписку та без залежності від зовнішніх сервісів.
Ключові характеристики Excalidraw
Мальована естетика
Відображає діаграми в органічному, ескізному стилі, що зменшує бар'єр для створення візуальних матеріалів і робить складні ідеї більш доступними.
Співпраця в реальному часі
Кілька користувачів можуть малювати на одному полотні одночасно, а наскрізне шифрування забезпечує конфіденційність та безпеку сеансів.
Нескінченне полотно
Необмежений простір для малювання дозволяє командам вільно розширювати діаграми без реструктуризації — ідеально підходить для великих архітектурних діаграм та мозкових штурмів.
Гнучкий експорт
Експортуйте діаграми як PNG, SVG або посилання для спільного доступу, що дозволяє легко вбудовувати візуальні елементи у документацію, презентації та інструменти дизайну.
Офлайн-готовий PWA
Працює як прогресивний веб-додаток з локальним сховищем, тому діаграми залишаються доступними навіть без активного підключення до інтернету.
Чому варто запускати Excalidraw у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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