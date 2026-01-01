Знижка до 68% на GPT-Researcher

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Автономний дослідницький агент ШІ, який проводить глибоке веб-дослідження та генерує детальні, цитовані звіти за лічені хвилини.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть GPT-Researcher одним кліком.

Виберіть тариф VPS для GPT-Researcher

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою GPT-Researcher

GPT-Researcher — це автономний ШІ-агент з відкритим вихідним кодом, призначений для проведення комплексних онлайн-досліджень на будь-яку тему. Він використовує багатоагентний підхід: агент-планувальник розбиває запитання на підзапити, агенти-дослідники одночасно збирають інформацію з десятків джерел, а агент-письменник синтезує отримані дані в структурований з посиланнями звіт. Такий паралельний підхід значно скорочує час на створення контенту дослідницького рівня порівняно з ручним переглядом або запитами до LLM з одним питанням.

Самостійне розміщення GPT-Researcher дає повний контроль над тим, до яких провайдерів LLM та пошукових API ви підключаєтеся, які дані обробляються та як зберігаються звіти. Запуск його на власному VPS означає, що конфіденційні дослідницькі теми залишаються на вашій інфраструктурі, без обмежень використання від сторонніх хостингових сервісів.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики GPT-Researcher

Багатоагентні дослідження

Паралельні агенти підзапитів збирають дані з десятків джерел одночасно, створюючи вичерпні звіти швидше, ніж будь-який однопотоковий дослідницький процес.

Наведені звіти

Кожен згенерований звіт містить вбудовані посилання на джерела та список літератури, що робить висновки перевіряємими та придатними для професійного використання.

Різні типи звітів

Створюйте дослідницькі звіти, списки ресурсів, плани або вихідні дані спеціального форматування, щоб відповідати точним кінцевим продуктам, які вимагає ваш робочий процес.

Гнучка підтримка LLM

Підключіть OpenAI, Anthropic, Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку, щоб ви могли збалансувати вартість, швидкість та можливості моделі для кожного дослідницького завдання.

Інтеграція веб-пошуку

Підключається до Tavily, Google, Bing та інших пошукових систем для отримання актуальної інформації в реальному часі, а не покладаючись на статичні навчальні дані.

Чому варто запускати GPT-Researcher у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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