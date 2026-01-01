Розгорніть GPT-Researcher одним кліком.
Автономний дослідницький агент ШІ, який проводить глибоке веб-дослідження та генерує детальні, цитовані звіти за лічені хвилини.
Виберіть тариф VPS для GPT-Researcher
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GPT-Researcher
GPT-Researcher — це автономний ШІ-агент з відкритим вихідним кодом, призначений для проведення комплексних онлайн-досліджень на будь-яку тему. Він використовує багатоагентний підхід: агент-планувальник розбиває запитання на підзапити, агенти-дослідники одночасно збирають інформацію з десятків джерел, а агент-письменник синтезує отримані дані в структурований з посиланнями звіт. Такий паралельний підхід значно скорочує час на створення контенту дослідницького рівня порівняно з ручним переглядом або запитами до LLM з одним питанням.
Самостійне розміщення GPT-Researcher дає повний контроль над тим, до яких провайдерів LLM та пошукових API ви підключаєтеся, які дані обробляються та як зберігаються звіти. Запуск його на власному VPS означає, що конфіденційні дослідницькі теми залишаються на вашій інфраструктурі, без обмежень використання від сторонніх хостингових сервісів.
Ключові характеристики GPT-Researcher
Багатоагентні дослідження
Паралельні агенти підзапитів збирають дані з десятків джерел одночасно, створюючи вичерпні звіти швидше, ніж будь-який однопотоковий дослідницький процес.
Наведені звіти
Кожен згенерований звіт містить вбудовані посилання на джерела та список літератури, що робить висновки перевіряємими та придатними для професійного використання.
Різні типи звітів
Створюйте дослідницькі звіти, списки ресурсів, плани або вихідні дані спеціального форматування, щоб відповідати точним кінцевим продуктам, які вимагає ваш робочий процес.
Гнучка підтримка LLM
Підключіть OpenAI, Anthropic, Ollama або будь-яку сумісну з OpenAI кінцеву точку, щоб ви могли збалансувати вартість, швидкість та можливості моделі для кожного дослідницького завдання.
Інтеграція веб-пошуку
Підключається до Tavily, Google, Bing та інших пошукових систем для отримання актуальної інформації в реальному часі, а не покладаючись на статичні навчальні дані.
Чому варто запускати GPT-Researcher у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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