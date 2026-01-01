GPT-Researcher — це автономний ШІ-агент з відкритим вихідним кодом, призначений для проведення комплексних онлайн-досліджень на будь-яку тему. Він використовує багатоагентний підхід: агент-планувальник розбиває запитання на підзапити, агенти-дослідники одночасно збирають інформацію з десятків джерел, а агент-письменник синтезує отримані дані в структурований з посиланнями звіт. Такий паралельний підхід значно скорочує час на створення контенту дослідницького рівня порівняно з ручним переглядом або запитами до LLM з одним питанням.

Самостійне розміщення GPT-Researcher дає повний контроль над тим, до яких провайдерів LLM та пошукових API ви підключаєтеся, які дані обробляються та як зберігаються звіти. Запуск його на власному VPS означає, що конфіденційні дослідницькі теми залишаються на вашій інфраструктурі, без обмежень використання від сторонніх хостингових сервісів.