Mazanoke — це самостійно розміщений оптимізатор зображень, який повністю працює в браузері. Коли користувачі стискають, змінюють розмір або конвертують зображення через інтерфейс Mazanoke, вся обробка відбувається локально на їхньому пристрої — жодні дані зображень не передаються на сервер або третім сторонам. Це робить його придатним для обробки конфіденційних зображень, які не можна завантажувати в хмарні інструменти стиснення.

На відміну від розміщених служб оптимізації зображень, самостійне розміщення Mazanoke на вашому VPS надає вашій команді приватну, завжди доступну кінцеву точку для обробки зображень. Він підтримує широкий спектр форматів, автоматично видаляє метадані EXIF, такі як місцезнаходження GPS та часові мітки, і може бути захищений за допомогою додаткової базової автентифікації HTTP для обмеження доступу.