Встановіть Mazanoke в один клік.
Орієнтований на конфіденційність браузерний оптимізатор зображень, який стискає та конвертує зображення без завантаження на будь-який сервер.
Виберіть тариф VPS для Mazanoke
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Mazanoke
Mazanoke — це самостійно розміщений оптимізатор зображень, який повністю працює в браузері. Коли користувачі стискають, змінюють розмір або конвертують зображення через інтерфейс Mazanoke, вся обробка відбувається локально на їхньому пристрої — жодні дані зображень не передаються на сервер або третім сторонам. Це робить його придатним для обробки конфіденційних зображень, які не можна завантажувати в хмарні інструменти стиснення.
На відміну від розміщених служб оптимізації зображень, самостійне розміщення Mazanoke на вашому VPS надає вашій команді приватну, завжди доступну кінцеву точку для обробки зображень. Він підтримує широкий спектр форматів, автоматично видаляє метадані EXIF, такі як місцезнаходження GPS та часові мітки, і може бути захищений за допомогою додаткової базової автентифікації HTTP для обмеження доступу.
Ключові характеристики Mazanoke
Браузерна обробка
Усе стиснення та конвертація зображень відбувається локально в браузері — дані зображень не надсилаються на сервер або будь-який зовнішній сервіс.
Мультиформатна конвертація
Конвертуйте між JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO та TIFF у будь-якій комбінації з регульованими налаштуваннями якості.
Автоматичне видалення EXIF
Видаліть вбудовані метадані, зокрема GPS-місцезнаходження, мітки часу та інформацію про камеру, із зображень перед поширенням.
Базова автентифікація HTTP
Доступ захищено базовою HTTP-автентифікацією за замовчуванням, забезпечуючи доступ до вашого екземпляра лише авторизованим користувачам.
PWA підтримка офлайн
Встановіть Mazanoke як Прогресивний веб-додаток для автономної обробки зображень без підключення до інтернету.
Чому варто запускати Mazanoke у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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