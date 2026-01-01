Знижка до 68% на Mazanoke

Встановіть Mazanoke в один клік.

Орієнтований на конфіденційність браузерний оптимізатор зображень, який стискає та конвертує зображення без завантаження на будь-який сервер.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть Mazanoke в один клік.

Виберіть тариф VPS для Mazanoke

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Mazanoke

Mazanoke — це самостійно розміщений оптимізатор зображень, який повністю працює в браузері. Коли користувачі стискають, змінюють розмір або конвертують зображення через інтерфейс Mazanoke, вся обробка відбувається локально на їхньому пристрої — жодні дані зображень не передаються на сервер або третім сторонам. Це робить його придатним для обробки конфіденційних зображень, які не можна завантажувати в хмарні інструменти стиснення.

На відміну від розміщених служб оптимізації зображень, самостійне розміщення Mazanoke на вашому VPS надає вашій команді приватну, завжди доступну кінцеву точку для обробки зображень. Він підтримує широкий спектр форматів, автоматично видаляє метадані EXIF, такі як місцезнаходження GPS та часові мітки, і може бути захищений за допомогою додаткової базової автентифікації HTTP для обмеження доступу.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Mazanoke

Браузерна обробка

Усе стиснення та конвертація зображень відбувається локально в браузері — дані зображень не надсилаються на сервер або будь-який зовнішній сервіс.

Мультиформатна конвертація

Конвертуйте між JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO та TIFF у будь-якій комбінації з регульованими налаштуваннями якості.

Автоматичне видалення EXIF

Видаліть вбудовані метадані, зокрема GPS-місцезнаходження, мітки часу та інформацію про камеру, із зображень перед поширенням.

Базова автентифікація HTTP

Доступ захищено базовою HTTP-автентифікацією за замовчуванням, забезпечуючи доступ до вашого екземпляра лише авторизованим користувачам.

PWA підтримка офлайн

Встановіть Mazanoke як Прогресивний веб-додаток для автономної обробки зображень без підключення до інтернету.

Чому варто запускати Mazanoke у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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