TimescaleDB розширює PostgreSQL вбудованими можливостями для роботи з часовими рядами, включаючи гіпертаблиці, автоматичне розділення, безперервні агрегати та розширене стиснення поверх SQL-рушія, який команди вже знають. Оскільки це PostgreSQL по суті, кожен наявний драйвер, ORM, інструмент BI та розширення — включно з PostGIS і pg_vector — продовжує працювати без змін.

Самостійне розміщення TimescaleDB на власному VPS дозволяє контролювати великі обсяги телеметрії, потоки IoT-сенсорів та фінансові тікові дані без ціноутворення за точку даних або плати за вихідний трафік. Образ HA включає Patroni та поширені інструменти PostgreSQL, надаючи вам готову до виробництва основу для робочих навантажень з метрик, моніторингу та аналітики.