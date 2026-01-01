Розгортання TimescaleDB в один клік.
База даних часових рядів, побудована на PostgreSQL — поєднує звичність SQL з масштабом і швидкістю спеціалізованої TSDB.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TimescaleDB
TimescaleDB розширює PostgreSQL вбудованими можливостями для роботи з часовими рядами, включаючи гіпертаблиці, автоматичне розділення, безперервні агрегати та розширене стиснення поверх SQL-рушія, який команди вже знають. Оскільки це PostgreSQL по суті, кожен наявний драйвер, ORM, інструмент BI та розширення — включно з PostGIS і pg_vector — продовжує працювати без змін.
Самостійне розміщення TimescaleDB на власному VPS дозволяє контролювати великі обсяги телеметрії, потоки IoT-сенсорів та фінансові тікові дані без ціноутворення за точку даних або плати за вихідний трафік. Образ HA включає Patroni та поширені інструменти PostgreSQL, надаючи вам готову до виробництва основу для робочих навантажень з метрик, моніторингу та аналітики.
Ключові характеристики TimescaleDB
Гіпертаблиці
Автоматично розділяйте дані часових рядів між блоками для швидких вставок і запитів у масштабі мільярдів рядків, не змінюючи спосіб написання SQL.
Вбудоване стиснення
Стовпцево-орієнтоване стиснення зазвичай зменшує обсяг історичних даних на 90%+, скорочуючи витрати на зберігання, водночас забезпечуючи швидке оновлення та запити для нових рядків.
Безперервні агрегації
Матеріалізовані зведені таблиці оновлюються поступово у фоновому режимі, тому інформаційні панелі, що відображають дані за місяці або роки, реагують менш ніж за секунду.
Повна сумісність з PostgreSQL
Працює з кожним клієнтом PostgreSQL, ORM та розширенням — зокрема PostGIS для геопросторових та pg_vector для вбудовувань ШІ — без жодних зусиль з міграції.
Політики зберігання даних
Видаляйте або зменшуйте дискретизацію старих фрагментів автоматично за розкладом, зберігаючи актуальні дані на швидкому сховищі та відповідаючи вимогам щодо зберігання даних для відповідності.
Чому варто запускати TimescaleDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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