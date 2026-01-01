Знижка до 68% на Hoop

Deploy Hoop in one click installation.

Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Deploy Hoop in one click installation.

Виберіть тариф VPS для Hoop

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Hoop

Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure — databases, servers, and APIs — automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.

Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Hoop

AI Data Masking

Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.

Just-in-Time Reviews

Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.

Full Audit Trails

Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.

Multi-Protocol Support

Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.

Query Guardrails

Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.

Чому варто запускати Hoop у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Почати

Перегляньте інші застосунки для розгортання

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Запускайте Visual Studio Code у браузері будь-де

Розгорнути
1Backend

1Backend

Self-hosted платформа для створення ШІ-додатків з мікросервісами та мікрофронтендами

Розгорнути
Adminer

Adminer

Повнофункціональний інтерфейс керування базами даних з підтримкою 11+ систем

Розгорнути
Переглянути всі застосунки

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.