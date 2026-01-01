Deploy Hoop in one click installation.
Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.
Виберіть тариф VPS для Hoop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hoop
Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure — databases, servers, and APIs — automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.
Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.
Ключові характеристики Hoop
AI Data Masking
Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.
Just-in-Time Reviews
Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.
Full Audit Trails
Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.
Multi-Protocol Support
Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.
Query Guardrails
Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.
Чому варто запускати Hoop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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