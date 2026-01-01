Logto – це сучасна платформа керування ідентифікацією та доступом, що надає повну інфраструктуру автентифікації для веб-, мобільних та API-застосунків. Вона реалізує OAuth 2.0, OpenID Connect та SAML одразу після встановлення, з попередньо створеними UI-компонентами для входу, інтеграціями для входу через соцмережі, MFA та керуванням доступом на основі ролей — тож команди можуть додати автентифікацію промислового рівня, не розробляючи її з нуля.

Самостійне розміщення Logto на вашому VPS надає вам необмежену кількість користувачів за фіксованою ціною, повний суверенітет даних над обліковими даними та даними сесій, а також гнучкість для відповідності вимогам щодо резидентності даних або комплаєнсу, які сторонні сервіси автентифікації не можуть задовольнити.