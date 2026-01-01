Розгорніть Logto за один клік.
Комплексна платформа ідентифікації та автентифікації з підтримкою OAuth 2.0, OIDC та корпоративного SSO.
Виберіть тариф VPS для Logto
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Logto
Logto – це сучасна платформа керування ідентифікацією та доступом, що надає повну інфраструктуру автентифікації для веб-, мобільних та API-застосунків. Вона реалізує OAuth 2.0, OpenID Connect та SAML одразу після встановлення, з попередньо створеними UI-компонентами для входу, інтеграціями для входу через соцмережі, MFA та керуванням доступом на основі ролей — тож команди можуть додати автентифікацію промислового рівня, не розробляючи її з нуля.
Самостійне розміщення Logto на вашому VPS надає вам необмежену кількість користувачів за фіксованою ціною, повний суверенітет даних над обліковими даними та даними сесій, а також гнучкість для відповідності вимогам щодо резидентності даних або комплаєнсу, які сторонні сервіси автентифікації не можуть задовольнити.
Ключові характеристики Logto
OAuth 2.0 і OIDC
Галузеві стандартні протоколи для захисту застосунків та API без написання власної логіки автентифікації.
Інтеграції авторизації через соцмережу
Додайте Google, GitHub, Microsoft та десятки інших соціальних провайдерів до будь-якої програми з мінімальною конфігурацією.
Багатофакторна автентифікація
Захистіть облікові записи за допомогою багатофакторної автентифікації TOTP, SMS та OTP електронною поштою, а також безпарольних потоків входу.
Керування доступом на основі ролей
Визначте ролі, дозволи та області, щоб точно контролювати, до чого кожен користувач або програма може отримати доступ.
Управління організацією
Підтримка багатоорендних SaaS-додатків з вбудованими структурами організацій та команд, з SSO для кожної організації.
Чому варто запускати Logto у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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