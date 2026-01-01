Розгорніть jsreport в один клік.
Самостійно розміщена платформа для звітності на JavaScript для створення документів PDF, Excel та DOCX з HTML-шаблонів через REST API.
Виберіть тариф VPS для jsreport
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою jsreport
jsreport — це сервер звітів з відкритим вихідним кодом, який генерує бізнес-документи виробничої якості з HTML-шаблонів. Команди розробників використовують його як спільний сервіс, який будь-яка програма в організації може викликати через REST API — передаючи дані JSON та отримуючи відформатований PDF, електронну таблицю Excel, DOCX або HTML-відповідь без будь-якої логіки рендерингу у програмі, що викликає. Шаблони пишуться у стандартних HTML та CSS, використовуючи Handlebars або інші підтримувані рушії, тому будь-який веб-розробник може створювати та підтримувати їх без вивчення пропрієтарної DSL.
Самостійне розміщення jsreport зберігає згенеровані документи — рахунки-фактури, договори, фінансові звіти — на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без надсилання конфіденційних бізнес-даних сторонньому сервісу рендерингу. Без плати за документ та без обмежень використання.
Ключові характеристики jsreport
Кілька вихідних форматів
Генеруйте PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV або XML з одного шаблону, змінюючи формат через параметр API без підтримки окремих дизайнів.
Рендеринг REST API
Кожен шаблон є кінцевою точкою POST — застосунки передають дані JSON і отримують назад відрендерений документ, відокремлюючи логіку звітів від коду застосунку.
Браузерний конструктор
Створюйте, переглядайте та тестуйте шаблони звітів безпосередньо в браузері за допомогою вбудованого веб-редактора, не перемикаючись між інструментами.
Планування звітів
Заплануйте автоматичне виконання звітів через фіксовані інтервали та надсилайте їх електронною поштою або зберігайте результат, усуваючи ручний повторюваний експорт.
Версіонування шаблонів
Відстежуйте кожну зміну шаблону завдяки вбудованій історії версій і повертайтеся до будь-якої попередньої версії без підтримки окремої системи контролю версій (VCS).
Чому варто запускати jsreport у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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