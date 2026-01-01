jsreport — це сервер звітів з відкритим вихідним кодом, який генерує бізнес-документи виробничої якості з HTML-шаблонів. Команди розробників використовують його як спільний сервіс, який будь-яка програма в організації може викликати через REST API — передаючи дані JSON та отримуючи відформатований PDF, електронну таблицю Excel, DOCX або HTML-відповідь без будь-якої логіки рендерингу у програмі, що викликає. Шаблони пишуться у стандартних HTML та CSS, використовуючи Handlebars або інші підтримувані рушії, тому будь-який веб-розробник може створювати та підтримувати їх без вивчення пропрієтарної DSL.

Самостійне розміщення jsreport зберігає згенеровані документи — рахунки-фактури, договори, фінансові звіти — на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без надсилання конфіденційних бізнес-даних сторонньому сервісу рендерингу. Без плати за документ та без обмежень використання.