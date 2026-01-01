Perplexica — це пошукова система на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює на вашому власному обладнанні. Вона шукає в інтернеті та синтезує точні відповіді з посиланнями на джерела, підтримуючи як локальні LLM через Ollama, так і хмарних провайдерів, таких як OpenAI, Claude та Groq — тож ви обираєте модель, яка відповідає вашим вимогам до конфіденційності та продуктивності.

Самостійне розміщення Perplexica зберігає кожен пошуковий запит приватним на вашому сервері. На відміну від хмарних пошукових продуктів на основі ШІ, тут немає відстеження використання, реєстрації запитів третіми сторонами та абонентської плати — лише швидкі, цитовані відповіді під вашим повним контролем.