Розгорніть Perplexica в один клік.
Пошукова система на основі ШІ, орієнтована на конфіденційність, яка поєднує знання з інтернету з локальними LLM і надає відповіді з посиланнями на джерела, не відстежуючи ваші запити.
Виберіть тариф VPS для Perplexica
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Perplexica
Perplexica — це пошукова система на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, яка повністю працює на вашому власному обладнанні. Вона шукає в інтернеті та синтезує точні відповіді з посиланнями на джерела, підтримуючи як локальні LLM через Ollama, так і хмарних провайдерів, таких як OpenAI, Claude та Groq — тож ви обираєте модель, яка відповідає вашим вимогам до конфіденційності та продуктивності.
Самостійне розміщення Perplexica зберігає кожен пошуковий запит приватним на вашому сервері. На відміну від хмарних пошукових продуктів на основі ШІ, тут немає відстеження використання, реєстрації запитів третіми сторонами та абонентської плати — лише швидкі, цитовані відповіді під вашим повним контролем.
Ключові характеристики Perplexica
Цитовані відповіді ШІ
Кожна відповідь містить посилання на джерела, щоб ви могли перевірити інформацію та заглибитися, не довіряючи сліпо контенту, згенерованому ШІ.
Локальна підтримка LLM
Підключіть Ollama для запуску моделей з відкритим вихідним кодом повністю на вашому обладнанні без надсилання даних до зовнішніх сервісів.
Гнучкість кількох провайдерів
Перемикайтеся між OpenAI, Claude, Groq та іншими хмарними провайдерами з єдиного інтерфейсу, щоб збалансувати вартість і можливості.
Повна конфіденційність пошуку
Усі запити залишаються на вашому VPS — історія пошуку не передається рекламним мережам або аналітичним платформам, які відстежують вашу поведінку.
Чому варто запускати Perplexica у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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