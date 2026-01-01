GitBucket — це відкрита Git-платформа на базі Scala, що забезпечує звичний досвід у стилі GitHub на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вона об'єднує хостинг репозиторіїв, запити на злиття, проблеми, вікі та модель облікових записів, що відображає конвенції GitHub, тому існуючі команди можуть використовувати її без перенавчання.

Працюючи на JVM з вбудованою базою даних H2 одразу після встановлення, GitBucket не потребує зовнішніх сервісів для початку роботи і масштабується за допомогою плагінів для автентифікації LDAP, інтеграцій CI та зовнішніх баз даних. Самостійний хостинг зберігає вихідний код, токени доступу та історію аудиту всередині вашого VPS замість стороннього SaaS.