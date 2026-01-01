Розгорніть GitBucket: інсталяція в один клік.
Git-платформа з відкритим вихідним кодом, що самостійно розміщується, з інтерфейсом у стилі GitHub, на базі JVM.
Виберіть тариф VPS для GitBucket
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GitBucket
GitBucket — це відкрита Git-платформа на базі Scala, що забезпечує звичний досвід у стилі GitHub на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Вона об'єднує хостинг репозиторіїв, запити на злиття, проблеми, вікі та модель облікових записів, що відображає конвенції GitHub, тому існуючі команди можуть використовувати її без перенавчання.
Працюючи на JVM з вбудованою базою даних H2 одразу після встановлення, GitBucket не потребує зовнішніх сервісів для початку роботи і масштабується за допомогою плагінів для автентифікації LDAP, інтеграцій CI та зовнішніх баз даних. Самостійний хостинг зберігає вихідний код, токени доступу та історію аудиту всередині вашого VPS замість стороннього SaaS.
Ключові характеристики GitBucket
Робочий процес у стилі GitHub
Репозиторії, запити на злиття, завдання та етапи безпосередньо відповідають конвенціям GitHub, щоб учасники залишалися продуктивними з першого дня.
Екосистема плагінів
Офіційні та спільнотні плагіни розширюють GitBucket за допомогою CI-раннерів, сповіщень, пошуку коду та провайдерів автентифікації.
SSH-доступ і HTTPS Git-доступ
Розробники надсилають і отримують дані через стандартний Git за допомогою HTTPS або SSH на виділеному порту для звичайних клієнтських інструментів.
Вбудована вікі та проблеми
Кожен репозиторій поставляється з вікі та повноцінним трекером завдань, зберігаючи документацію та роботу над проектом поруч із кодом.
Портативність на базі JVM
Scala-застосунок з одним WAR-файлом працює скрізь, де працює JVM, роблячи оновлення та резервне копіювання передбачуваними на будь-якому VPS.
Чому варто запускати GitBucket у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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