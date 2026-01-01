Drizzle Gateway – це розширена, самостійно розміщувана версія Drizzle Studio, яка надає розробникам та адміністраторам баз даних комплексний вебовий інтерфейс для керування базами даних. Побудований на екосистемі Drizzle ORM, він забезпечує розширене створення запитів, візуалізацію схем у реальному часі та управління міграціями в єдиному інструменті, доступному з будь-якого браузера.

Застосунок підтримує кілька одночасних підключень до баз даних, що робить його централізованим центром для команд, які працюють у середовищах розробки, тестування та виробництва. Захист головним паролем забезпечує безпечний доступ, тоді як постійне сховище зберігає всі конфігурації підключень та збережені запити неушкодженими після перезапусків. Самостійне розміщення гарантує, що конфіденційні облікові дані баз даних ніколи не покинуть вашу інфраструктуру.