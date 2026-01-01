Розгорніть Drizzle Gateway в один клік.
Студія керування базами даних з самостійним розміщенням, побудована на екосистемі Drizzle ORM, з візуальним конструктором запитів та підтримкою кількох баз даних.
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Що можна створити за допомогою Drizzle Gateway
Drizzle Gateway – це розширена, самостійно розміщувана версія Drizzle Studio, яка надає розробникам та адміністраторам баз даних комплексний вебовий інтерфейс для керування базами даних. Побудований на екосистемі Drizzle ORM, він забезпечує розширене створення запитів, візуалізацію схем у реальному часі та управління міграціями в єдиному інструменті, доступному з будь-якого браузера.
Застосунок підтримує кілька одночасних підключень до баз даних, що робить його централізованим центром для команд, які працюють у середовищах розробки, тестування та виробництва. Захист головним паролем забезпечує безпечний доступ, тоді як постійне сховище зберігає всі конфігурації підключень та збережені запити неушкодженими після перезапусків. Самостійне розміщення гарантує, що конфіденційні облікові дані баз даних ніколи не покинуть вашу інфраструктуру.
Ключові характеристики Drizzle Gateway
Візуальний конструктор запитів
Створюйте та виконуйте запити до бази даних через інтуїтивно зрозумілий інтерфейс з безпекою типів — без необхідності використання чистого SQL для типових операцій.
Візуалізація схеми
Переглядайте структуру бази даних та зв'язки на візуальній діаграмі в реальному часі, яка оновлюється, коли ви вносите зміни до схеми.
Багатобазові з'єднання
Керуйте з'єднаннями з кількома базами даних одночасно, перемикаючись між середовищами, не виходячи з інтерфейсу.
Управління міграцією
Генеруйте, переглядайте та застосовуйте міграції схеми безпосередньо з інтерфейсу користувача, зберігаючи еволюцію вашої бази даних організованою та підзвітною.
Захист головного пароля
Забезпечує доступ до всіх підключень до баз даних за одним головним паролем, зберігаючи облікові дані в безпеці на вашому VPS.
Чому варто запускати Drizzle Gateway у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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