Budibase – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати внутрішні інструменти, дашборди та автоматизовані робочі процеси за допомогою візуального drag-and-drop конструктора. Вона підключається до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API та власної вбудованої бази даних, перетворюючи джерела даних на функціональні застосунки за години, а не тижні.

Самостійний хостинг Budibase на власному VPS зберігає критично важливі бізнес-дані та логіку застосунків у вашій інфраструктурі, відповідаючи вимогам суверенітету даних та відповідності, які хмарні low-code інструменти не можуть задовольнити. Повний стек — сервіс застосунків, worker, CouchDB, Redis та MinIO — працює в єдиному розгортанні без зовнішніх залежностей.