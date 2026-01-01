Розгорніть Budibase в один клік.
Платформа з відкритим вихідним кодом для створення внутрішніх бізнес-застосунків, панелей адміністратора та автоматизованих робочих процесів без значного кодування.
Виберіть тариф VPS для Budibase
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Budibase
Budibase – це open-source low-code платформа, що дозволяє командам створювати внутрішні інструменти, дашборди та автоматизовані робочі процеси за допомогою візуального drag-and-drop конструктора. Вона підключається до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API та власної вбудованої бази даних, перетворюючи джерела даних на функціональні застосунки за години, а не тижні.
Самостійний хостинг Budibase на власному VPS зберігає критично важливі бізнес-дані та логіку застосунків у вашій інфраструктурі, відповідаючи вимогам суверенітету даних та відповідності, які хмарні low-code інструменти не можуть задовольнити. Повний стек — сервіс застосунків, worker, CouchDB, Redis та MinIO — працює в єдиному розгортанні без зовнішніх залежностей.
Ключові характеристики Budibase
Візуальний конструктор додатків
Перетягувані компоненти — таблиці, форми, діаграми та кнопки — на полотно для створення функціональних бізнес-додатків без написання фронтенд-коду.
Багатоджерельні підключення даних
Підключайтеся до PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST API та вбудованої бази даних CouchDB, щоб додатки могли читати та записувати дані з ваших наявних джерел даних.
Автоматизація робочого процесу
Визначте автоматизовані процеси за допомогою тригерів, умов та дій, щоб замінити ручні кроки у потоках затвердження, сповіщеннях та операціях з даними.
Рольовий контроль доступу
Призначте ролі користувачам на рівні застосунку, щоб кожен член команди бачив лише дані та дії, відповідні їхнім обов'язкам.
Власна логіка JavaScript
Використовуйте JavaScript, коли візуальних прив'язок недостатньо, надаючи розробникам детальний контроль над перетвореннями даних та умовною поведінкою.
Чому варто запускати Budibase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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