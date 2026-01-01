WAHA (WhatsApp HTTP API) — це REST API сервер з відкритим вихідним кодом, який перетворює WhatsApp Web на чистий HTTP-інтерфейс, щоб будь-яка програма чи сервіс могли надсилати повідомлення, отримувати події та керувати сесіями без залежності від браузера чи витрат на сторонні хмарні сервіси. Він підтримує кілька рушіїв — цей шаблон використовує рушій NOWEB, який взаємодіє безпосередньо через WebSocket без запуску браузера, що робить його легким та ефективним для ресурсів VPS.

Самостійний хостинг WAHA дозволяє повністю контролювати дані сесій WhatsApp, вміст повідомлень та інтеграції вебхуків. Підключіть свою CRM, чат-бота, службу підтримки або внутрішній інструмент до WhatsApp за лічені хвилини за допомогою стандартних HTTP-викликів, з вбудованою веб-панеллю та інтерактивним Swagger UI, що входять до комплекту.