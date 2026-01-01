Розгортайте WAHA в один клік.
Самостійно розміщений WhatsApp HTTP API, що дозволяє надсилати та отримувати повідомлення через простий REST-інтерфейс.
Виберіть тариф VPS для WAHA
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WAHA
WAHA (WhatsApp HTTP API) — це REST API сервер з відкритим вихідним кодом, який перетворює WhatsApp Web на чистий HTTP-інтерфейс, щоб будь-яка програма чи сервіс могли надсилати повідомлення, отримувати події та керувати сесіями без залежності від браузера чи витрат на сторонні хмарні сервіси. Він підтримує кілька рушіїв — цей шаблон використовує рушій NOWEB, який взаємодіє безпосередньо через WebSocket без запуску браузера, що робить його легким та ефективним для ресурсів VPS.
Самостійний хостинг WAHA дозволяє повністю контролювати дані сесій WhatsApp, вміст повідомлень та інтеграції вебхуків. Підключіть свою CRM, чат-бота, службу підтримки або внутрішній інструмент до WhatsApp за лічені хвилини за допомогою стандартних HTTP-викликів, з вбудованою веб-панеллю та інтерактивним Swagger UI, що входять до комплекту.
Ключові характеристики WAHA
REST API для WhatsApp
Надсилайте та отримуйте повідомлення WhatsApp, медіа та події через задокументований REST API, доступний з будь-якої мови або фреймворку.
Вбудований вебдашборд
Керуйте сеансами, скануйте QR-коди та відстежуйте активність через веб-інтерфейс, не пишучи жодного коду.
Потік подій вебхука
Надсилайте вхідні повідомлення та оновлення статусу на власні кінцеві точки за допомогою настроюваних фільтрів подій та спеціальних заголовків.
Стійкість сесії
Сесії автоматично зберігаються після перезапусків контейнерів — повторне сканування QR-коду не потрібне після перезавантаження або оновлення.
Обробка медіафайлів
Надсилайте та отримуйте зображення, документи, голосові повідомлення та відеофайли з вбудованим локальним сховищем для отриманих медіафайлів.
Чому варто запускати WAHA у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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