Встановіть OpenEMR в один клік.
Електронні медичні записи з відкритим кодом та система управління медичною практикою, що використовується клініками та медичними працівниками по всьому світу.
Виберіть тариф VPS для OpenEMR
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenEMR
OpenEMR — це найбільш поширена у світі система електронних медичних записів (ЕМЗ) з відкритим вихідним кодом та система управління медичною практикою. Створена для малих клінік та великих медичних установ, вона надає повний набір інструментів для реєстрації пацієнтів, клінічної документації, планування, виставлення рахунків та звітності — все в межах єдиної самостійно розміщеної платформи.
Самостійне розміщення OpenEMR на власному VPS дає вам повний контроль над конфіденційними даними пацієнтів, забезпечуючи відповідність нормам конфіденційності та зберігаючи медичні записи на інфраструктурі, що належить вам. Без ліцензійних зборів за користувача та з активною світовою спільнотою, OpenEMR є перевіреною альтернативою дорогим пропрієтарним системам ЕМЗ.
Ключові характеристики OpenEMR
Управління записами пацієнтів
Зберігайте та отримуйте повні історії пацієнтів, включаючи демографічні дані, історію хвороби, результати лабораторних досліджень, рецепти та клінічні нотатки, у структурованому записі.
Планування бронювань
Керуйте календарями постачальників, записами пацієнтів та повторними візитами за допомогою багаторесурсного планувальника, який обробляє кількох практикуючих лікарів та місць розташування.
Оплата та кодування
Створюйте страхові вимоги з підтримкою кодування за ICD-10 та CPT, відстежуйте платежі та керуйте переказами, щоб зменшити адміністративні витрати на виставлення рахунків.
Клінічна підтримка прийняття рішень
Виводьте попередження про взаємодію ліків, сповіщення про алергію та нагадування про профілактичний догляд безпосередньо під час надання медичної допомоги для підтримки безпечніших клінічних рішень.
Електронні рецепти та лабораторні дослідження
Надсилайте рецепти електронно до аптек та отримуйте структуровані результати лабораторних досліджень безпосередньо в медичні картки пацієнтів без ручного повторного введення.
Чому варто запускати OpenEMR у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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