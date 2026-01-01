OpenEMR — це найбільш поширена у світі система електронних медичних записів (ЕМЗ) з відкритим вихідним кодом та система управління медичною практикою. Створена для малих клінік та великих медичних установ, вона надає повний набір інструментів для реєстрації пацієнтів, клінічної документації, планування, виставлення рахунків та звітності — все в межах єдиної самостійно розміщеної платформи.

Самостійне розміщення OpenEMR на власному VPS дає вам повний контроль над конфіденційними даними пацієнтів, забезпечуючи відповідність нормам конфіденційності та зберігаючи медичні записи на інфраструктурі, що належить вам. Без ліцензійних зборів за користувача та з активною світовою спільнотою, OpenEMR є перевіреною альтернативою дорогим пропрієтарним системам ЕМЗ.