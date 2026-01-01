Розгорніть WebThings Gateway в один клік.
Шлюз Вебу речей з відкритим кодом для об'єднання та керування пристроями розумного дому з приватної веб-панелі.
Виберіть тариф VPS для WebThings Gateway
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WebThings Gateway
WebThings Gateway — це реалізація специфікації Веб речей з відкритим вихідним кодом, спочатку розроблена Mozilla, а тепер підтримується спільнотою WebThings. Він об'єднує пристрої розумного дому з різних екосистем в єдину приватну панель керування, представляючи кожен пристрій як Веб річ зі стандартним HTTP та WebSocket API.
Запуск WebThings Gateway на власному VPS повністю виключає зберігання даних пристроїв, правил автоматизації та конфігурації доповнень у хмарних сервісах постачальників. Шлюз підтримує протоколи MQTT та IP-основані протоколи одразу після встановлення, тоді як доповнення Zigbee, Z-Wave та Bluetooth залишаються доступними для користувачів, які поєднують VPS з віддаленим мостом або сумісним обладнанням.
Ключові характеристики WebThings Gateway
Веб речей API
Кожен підключений пристрій доступний через стандартний API Web Things на основі HTTP та WebSocket для використання в скриптах, інформаційних панелях та сторонніх програмах.
Візуальний рушій правил
Редактор правил Drag-and-drop дозволяє об'єднувати тригери та дії на будь-якому підключеному пристрої без написання коду.
Додаткова екосистема
Встановіть адаптери для MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, віртуальних датчиків та десятків інших з вбудованого каталогу доповнень.
Приватний за замовчуванням
Усі дані пристроїв, журнали та автоматизації залишаються на вашому VPS без облікового запису постачальника, без телеметрії та без хмарного ретранслятора.
Планування та логи
Розмістіть пристрої на власному плані поверху та переглядайте історичні дані датчиків за допомогою вбудованого переглядача журналів для усунення несправностей.
Голос та доступ HTTPS
Опціональне тунелювання, HTTPS та інтеграції з голосовими помічниками дозволяють безпечно отримати доступ до шлюзу звідусіль.
Чому варто запускати WebThings Gateway у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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