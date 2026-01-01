WebThings Gateway — це реалізація специфікації Веб речей з відкритим вихідним кодом, спочатку розроблена Mozilla, а тепер підтримується спільнотою WebThings. Він об'єднує пристрої розумного дому з різних екосистем в єдину приватну панель керування, представляючи кожен пристрій як Веб річ зі стандартним HTTP та WebSocket API.

Запуск WebThings Gateway на власному VPS повністю виключає зберігання даних пристроїв, правил автоматизації та конфігурації доповнень у хмарних сервісах постачальників. Шлюз підтримує протоколи MQTT та IP-основані протоколи одразу після встановлення, тоді як доповнення Zigbee, Z-Wave та Bluetooth залишаються доступними для користувачів, які поєднують VPS з віддаленим мостом або сумісним обладнанням.