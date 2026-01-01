Знижка до 68% на WebThings Gateway

Розгорніть WebThings Gateway в один клік.

Шлюз Вебу речей з відкритим кодом для об'єднання та керування пристроями розумного дому з приватної веб-панелі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть WebThings Gateway в один клік.

Виберіть тариф VPS для WebThings Gateway

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою WebThings Gateway

WebThings Gateway — це реалізація специфікації Веб речей з відкритим вихідним кодом, спочатку розроблена Mozilla, а тепер підтримується спільнотою WebThings. Він об'єднує пристрої розумного дому з різних екосистем в єдину приватну панель керування, представляючи кожен пристрій як Веб річ зі стандартним HTTP та WebSocket API.

Запуск WebThings Gateway на власному VPS повністю виключає зберігання даних пристроїв, правил автоматизації та конфігурації доповнень у хмарних сервісах постачальників. Шлюз підтримує протоколи MQTT та IP-основані протоколи одразу після встановлення, тоді як доповнення Zigbee, Z-Wave та Bluetooth залишаються доступними для користувачів, які поєднують VPS з віддаленим мостом або сумісним обладнанням.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики WebThings Gateway

Веб речей API

Кожен підключений пристрій доступний через стандартний API Web Things на основі HTTP та WebSocket для використання в скриптах, інформаційних панелях та сторонніх програмах.

Візуальний рушій правил

Редактор правил Drag-and-drop дозволяє об'єднувати тригери та дії на будь-якому підключеному пристрої без написання коду.

Додаткова екосистема

Встановіть адаптери для MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, віртуальних датчиків та десятків інших з вбудованого каталогу доповнень.

Приватний за замовчуванням

Усі дані пристроїв, журнали та автоматизації залишаються на вашому VPS без облікового запису постачальника, без телеметрії та без хмарного ретранслятора.

Планування та логи

Розмістіть пристрої на власному плані поверху та переглядайте історичні дані датчиків за допомогою вбудованого переглядача журналів для усунення несправностей.

Голос та доступ HTTPS

Опціональне тунелювання, HTTPS та інтеграції з голосовими помічниками дозволяють безпечно отримати доступ до шлюзу звідусіль.

Чому варто запускати WebThings Gateway у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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