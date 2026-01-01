Розгорніть ArcadeDB в один клік.
Високопродуктивна багатомодельна база даних, що підтримує графові, документні, ключ-значення, часові ряди та векторні дані в одному рушії.
Виберіть тариф VPS для ArcadeDB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ArcadeDB
ArcadeDB — це багатомодельний рушій бази даних з відкритим вихідним кодом, створений для надзвичайної продуктивності для різноманітних моделей даних. На відміну від одномодельних баз даних, які змушують вас обирати між графовими, документоорієнтованими або реляційними структурами, ArcadeDB обробляє їх усі нативно — зберігаючи та запитуючи графові зв'язки, колекції документів, пари ключ-значення, часові ряди, векторні вбудовування та геопросторові дані в межах єдиного рушія з повною відповідністю ACID.
Створений засновником OrientDB, ArcadeDB побудований на низькорівневій Java, оптимізованій для мінімального збирання сміття, що дозволяє виконувати мільйони операцій із записами за секунду. Вбудований веб-інтерфейс ArcadeDB Studio забезпечує виконання запитів, керування схемою та візуалізацію графів — окремі клієнтські інструменти після розгортання не потрібні.
Ключові характеристики ArcadeDB
Багатомодельний рушій даних
Зберігайте та запитуйте дані графів, документів, ключ-значення, часових рядів та векторні дані в єдиній базі даних без перемикання інструментів або синхронізації окремих сховищ.
Сім мов запитів
Запитуйте за допомогою SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, мови запитів MongoDB, PromQL або протоколу Redis — використовуйте мову, яка відповідає вашій моделі даних.
ArcadeDB студія
Вбудований веб-інтерфейс для виконання запитів, керування схемами, візуалізації графічних даних та адміністрування бази даних без зовнішніх клієнтських інструментів.
Векторний пошук подібності
Вбудоване сховище векторних ембедингів та пошук схожості для робочих навантажень ШІ та машинного навчання разом з вашими операційними даними.
ACID масштабовано
Повноцінні ACID-сумісні транзакції обробляють мільйони записів за секунду, від вбудованих розгортань Raspberry Pi до багатонодових кластерів.
Чому варто запускати ArcadeDB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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