ArcadeDB — це багатомодельний рушій бази даних з відкритим вихідним кодом, створений для надзвичайної продуктивності для різноманітних моделей даних. На відміну від одномодельних баз даних, які змушують вас обирати між графовими, документоорієнтованими або реляційними структурами, ArcadeDB обробляє їх усі нативно — зберігаючи та запитуючи графові зв'язки, колекції документів, пари ключ-значення, часові ряди, векторні вбудовування та геопросторові дані в межах єдиного рушія з повною відповідністю ACID.

Створений засновником OrientDB, ArcadeDB побудований на низькорівневій Java, оптимізованій для мінімального збирання сміття, що дозволяє виконувати мільйони операцій із записами за секунду. Вбудований веб-інтерфейс ArcadeDB Studio забезпечує виконання запитів, керування схемою та візуалізацію графів — окремі клієнтські інструменти після розгортання не потрібні.