Розгорніть NoteDiscovery в один клік.
Самостійно розміщена база знань у форматі Markdown з графічним представленням, зворотними посиланнями та вбудованою інтеграцією ШІ через MCP.
Виберіть тариф VPS для NoteDiscovery
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NoteDiscovery
NoteDiscovery — це легкий, самостійно розміщений застосунок для нотаток та бази знань, який зберігає весь вміст як звичайні файли Markdown на диску — без баз даних, зовнішніх сервісів, без прив'язки до постачальника. Редактор підтримує попередній перегляд у реальному часі, математичні формули LaTeX, діаграми Mermaid, блоки коду з підсвічуванням синтаксису та автозбереження. Інтерактивний графічний перегляд візуалізує зв'язки між нотатками за допомогою вікіпосилань, а панель зворотних посилань показує, які нотатки посилаються на поточну — робочий процес пов'язаного мислення, який робить такі інструменти, як Obsidian, популярними, доступний повністю на вашому власному сервері.
Вбудований сервер MCP (Model Context Protocol) дозволяє ШІ-асистентам, таким як Claude та Cursor, безпосередньо запитувати та оновлювати ваші нотатки, що робить NoteDiscovery одним з небагатьох самостійно розміщених застосунків для нотаток з вбудованою інтеграцією ШІ-агентів.
Ключові характеристики NoteDiscovery
Перегляд графа і зворотні посилання
Візуалізуйте зв'язки між нотатками як інтерактивний графік і дивіться, які нотатки посилаються на поточну — що полегшує навігацію по зростаючій базі знань.
Вбудований MCP сервер
Підтримка протоколу Native Model Context дозволяє ШІ-асистентам, таким як Claude та Cursor, читати та записувати ваші нотатки безпосередньо, без додаткових плагінів чи налаштувань.
Розширений редактор Markdown
Попередній перегляд у реальному часі, відображення математичних формул LaTeX, діаграми Mermaid, підсвічування синтаксису для понад 50 мов та редагування з розділеним екраном в єдиному інтерфейсі на основі браузера.
Загальнодоступне поширення нотаток
Створіть URL-адресу для спільного доступу, захищену токеном, з QR-кодом для будь-якої нотатки, щоб можна було ділитися окремими сторінками, не розкриваючи всю базу знань.
Підтримка графіки та медіа
Вбудовуйте зображення, аудіо, відео та PDF-файли з вбудованим попереднім переглядом, а також створюйте ескізи в застосунку, які зберігаються як файли PNG поряд з нотатками Markdown.
Чому варто запускати NoteDiscovery у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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