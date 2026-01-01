NoteDiscovery — це легкий, самостійно розміщений застосунок для нотаток та бази знань, який зберігає весь вміст як звичайні файли Markdown на диску — без баз даних, зовнішніх сервісів, без прив'язки до постачальника. Редактор підтримує попередній перегляд у реальному часі, математичні формули LaTeX, діаграми Mermaid, блоки коду з підсвічуванням синтаксису та автозбереження. Інтерактивний графічний перегляд візуалізує зв'язки між нотатками за допомогою вікіпосилань, а панель зворотних посилань показує, які нотатки посилаються на поточну — робочий процес пов'язаного мислення, який робить такі інструменти, як Obsidian, популярними, доступний повністю на вашому власному сервері.

Вбудований сервер MCP (Model Context Protocol) дозволяє ШІ-асистентам, таким як Claude та Cursor, безпосередньо запитувати та оновлювати ваші нотатки, що робить NoteDiscovery одним з небагатьох самостійно розміщених застосунків для нотаток з вбудованою інтеграцією ШІ-агентів.