Розгорніть Rundeck: встановлення в один клік.
Автоматизація операційних процедур з відкритим вихідним кодом, яка перетворює скрипти та робочі процеси на операції самообслуговування для будь-якої команди.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rundeck
Rundeck — це система автоматизації ранбуків з відкритим вихідним кодом, яка підтримується PagerDuty. Вона перетворює операційні скрипти, спеціальні команди та складні багатоетапні процедури на версіоновані завдання, які будь-хто в команді може безпечно запускати з веб-інтерфейсу, API або інтеграції чату — без роздачі SSH-ключів або виробничих облікових даних.
Самостійне розміщення Rundeck на власному VPS зберігає визначення завдань, історію виконання та інвентаризацію вузлів під вашим контролем. Інженери з експлуатації, підтримки та чергові інженери отримують єдине аудитоване місце для запуску розгортань, перезапуску сервісів, ротації ключів та вирішення інцидентів — перетворюючи племінні знання на багаторазову автоматизацію з обмеженими дозволами.
Ключові характеристики Rundeck
Завдання самообслуговування
Обгортайте скрипти та команди оболонки як параметризовані завдання, щоб неінженери могли безпечно виконувати поширені операційні завдання з веб-інтерфейсу.
Рольовий доступ
Деталізовані політики ACL контролюють, хто може читати, запускати, редагувати або видаляти кожне завдання, проєкт та вузол — ідеально підходять для делегування безпечного доступу.
Оркестрація робочого процесу
Об'єднуйте кроки між сотнями віддалених вузлів за допомогою умовної логіки, обробників помилок та паралельного виконання в рамках єдиного робочого процесу.
Історія аудиту та виконання
Кожен запуск завдання реєструється з повним виводом, параметрами та користувачем, який його ініціював, забезпечуючи повний операційний аудит.
API і вебхуки
Запускайте завдання з конвеєрів CI/CD, сповіщень моніторингу або чатопс за допомогою повноцінного REST API, вебхук-приймачів та CLI-клієнта.
Екосистема плагінів
Розширте Rundeck за допомогою вбудованих плагінів та плагінів спільноти для AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira та десятків інших інтеграцій.
Чому варто запускати Rundeck у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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