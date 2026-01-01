Rundeck — це система автоматизації ранбуків з відкритим вихідним кодом, яка підтримується PagerDuty. Вона перетворює операційні скрипти, спеціальні команди та складні багатоетапні процедури на версіоновані завдання, які будь-хто в команді може безпечно запускати з веб-інтерфейсу, API або інтеграції чату — без роздачі SSH-ключів або виробничих облікових даних.

Самостійне розміщення Rundeck на власному VPS зберігає визначення завдань, історію виконання та інвентаризацію вузлів під вашим контролем. Інженери з експлуатації, підтримки та чергові інженери отримують єдине аудитоване місце для запуску розгортань, перезапуску сервісів, ротації ключів та вирішення інцидентів — перетворюючи племінні знання на багаторазову автоматизацію з обмеженими дозволами.