OpenHuman – це персональний суперінтелект на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, розроблений для розміщення на вашій власній інфраструктурі. Побудований на ядрі Rust та локальному дереві пам'яті, сумісному з Obsidian, він підключається до понад сотні сервісів через OAuth в один клік — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar та багатьох інших — і непомітно завантажує свіжі дані в приватну базу знань кожні двадцять хвилин.

Самостійне розміщення OpenHuman зберігає кожен електронний лист, документ і розмову у вашому власному робочому просторі, водночас дозволяючи вам за запитом направляти запити до моделей для міркування, швидких або візуальних моделей. Немає плати за користувача, немає прив'язки до постачальника, і жоден сторонній сервіс ШІ ніколи не бачить ваших необроблених даних, якщо ви явно не направите їх туди.