Встановіть OpenHuman в один клік.
Самостійно розміщене персональне ядро ШІ, що підключає 118+ застосунків і створює приватне дерево пам'яті, яке ви повністю контролюєте.
Виберіть тариф VPS для OpenHuman
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою OpenHuman
OpenHuman – це персональний суперінтелект на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, розроблений для розміщення на вашій власній інфраструктурі. Побудований на ядрі Rust та локальному дереві пам'яті, сумісному з Obsidian, він підключається до понад сотні сервісів через OAuth в один клік — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar та багатьох інших — і непомітно завантажує свіжі дані в приватну базу знань кожні двадцять хвилин.
Самостійне розміщення OpenHuman зберігає кожен електронний лист, документ і розмову у вашому власному робочому просторі, водночас дозволяючи вам за запитом направляти запити до моделей для міркування, швидких або візуальних моделей. Немає плати за користувача, немає прив'язки до постачальника, і жоден сторонній сервіс ШІ ніколи не бачить ваших необроблених даних, якщо ви явно не направите їх туди.
Ключові характеристики OpenHuman
Локально-орієнтована пам'ять
Кожне повідомлення, документ та синхронізація інтеграцій потрапляє до локального сховища SQLite та сумісного з Obsidian сховища, яке ви можете читати, редагувати та створювати резервні копії безпосередньо на диску.
118+ інтеграцій
OAuth-конектори в один клік для Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar та десятків інших, з фоновим працівником, який оновлює дані кожні двадцять хвилин.
Власні інструменти агента
Вбудований веб-пошук, збирання даних, доступ до файлової системи, операції Git та голос (STT/TTS) дозволяють агентам діяти від вашого імені без зовнішніх фреймворків плагінів.
Стиснення TokenJuice
Компресор підказок на пристрої, який видаляє надлишкові токени з викликів агента, зменшуючи витрати на API моделі до 80% у довготривалих робочих процесах.
Уніфікована маршрутизація моделей
Перемикайтеся між моделями міркування, швидкими та візуальними через єдину підписку, або спрямуйте ядро на локальні бекенди Ollama та LM Studio для повної конфіденційності.
Посилене ядро RPC
Безголовий ядро Rust надає кінцеву точку RPC з автентифікацією за допомогою токена-носія, працює як контейнер лише для читання з відкинутими можливостями та легко сполучається з настільними клієнтами через мережу.
Чому варто запускати OpenHuman у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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