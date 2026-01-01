Знижка до 68% на OpenHuman

Встановіть OpenHuman в один клік.

Самостійно розміщене персональне ядро ШІ, що підключає 118+ застосунків і створює приватне дерево пам'яті, яке ви повністю контролюєте.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть OpenHuman в один клік.

Виберіть тариф VPS для OpenHuman

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою OpenHuman

OpenHuman – це персональний суперінтелект на основі ШІ з відкритим вихідним кодом, розроблений для розміщення на вашій власній інфраструктурі. Побудований на ядрі Rust та локальному дереві пам'яті, сумісному з Obsidian, він підключається до понад сотні сервісів через OAuth в один клік — Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar та багатьох інших — і непомітно завантажує свіжі дані в приватну базу знань кожні двадцять хвилин.

Самостійне розміщення OpenHuman зберігає кожен електронний лист, документ і розмову у вашому власному робочому просторі, водночас дозволяючи вам за запитом направляти запити до моделей для міркування, швидких або візуальних моделей. Немає плати за користувача, немає прив'язки до постачальника, і жоден сторонній сервіс ШІ ніколи не бачить ваших необроблених даних, якщо ви явно не направите їх туди.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики OpenHuman

Локально-орієнтована пам'ять

Кожне повідомлення, документ та синхронізація інтеграцій потрапляє до локального сховища SQLite та сумісного з Obsidian сховища, яке ви можете читати, редагувати та створювати резервні копії безпосередньо на диску.

118+ інтеграцій

OAuth-конектори в один клік для Gmail, Notion, GitHub, Slack, Stripe, Calendar та десятків інших, з фоновим працівником, який оновлює дані кожні двадцять хвилин.

Власні інструменти агента

Вбудований веб-пошук, збирання даних, доступ до файлової системи, операції Git та голос (STT/TTS) дозволяють агентам діяти від вашого імені без зовнішніх фреймворків плагінів.

Стиснення TokenJuice

Компресор підказок на пристрої, який видаляє надлишкові токени з викликів агента, зменшуючи витрати на API моделі до 80% у довготривалих робочих процесах.

Уніфікована маршрутизація моделей

Перемикайтеся між моделями міркування, швидкими та візуальними через єдину підписку, або спрямуйте ядро на локальні бекенди Ollama та LM Studio для повної конфіденційності.

Посилене ядро RPC

Безголовий ядро Rust надає кінцеву точку RPC з автентифікацією за допомогою токена-носія, працює як контейнер лише для читання з відкинутими можливостями та легко сполучається з настільними клієнтами через мережу.

Чому варто запускати OpenHuman у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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