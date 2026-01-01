Розгорніть Songloft в один клік.
Самохостинговий персональний музичний сервер з API, сумісним із Subsonic, пісочницею плагінів JS та вбудованим веб-плеєром.
Виберіть тариф VPS для Songloft
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Songloft
Songloft – це легкий персональний музичний сервер, написаний на Go, який сканує вашу локальну бібліотеку, витягує обкладинки та метадані з файлів MP3, FLAC, WAV, APE, OGG та M4A, а також транслює все через вбудований вебінтерфейс або будь-який сумісний із Subsonic клієнт. Пісочниця плагінів QuickJS розширює можливості сервера за допомогою власних джерел аудіо, постачальників метаданих та керування пристроями без перекомпіляції бінарного файлу.
Самостійне розміщення Songloft зберігає вашу музичну колекцію, історію прослуховувань та сесії з JWT-автентифікацією повністю на вашому VPS — без телеметрії, без сторонньої аналітики та без комерційного каталогу, що постійно змінюється і вирішує, що залишається доступним. Бінарний файл без CGO комфортно працює на малопотужному обладнанні, водночас забезпечуючи транскодування на льоту та багатопристроєві сесії.
Ключові характеристики Songloft
Підтримка API Subsonic
Підключіть будь-який сумісний з Subsonic мобільний або десктопний клієнт і транслюйте свою бібліотеку без прив'язки до однієї офіційної програми.
Пісочниця JS плагінів
Плагіни на базі QuickJS з моделлю дозволів і гарячим перезавантаженням дозволяють додавати власні джерела аудіо, постачальників метаданих та інтеграції пристроїв.
Сканування локальної бібліотеки
Автоматичне сканування папок витягує теги та обкладинки з файлів MP3, FLAC, WAV, APE, OGG та M4A, щоб ваша бібліотека залишалася актуальною, коли ви додаєте треки.
Вбудований вебплеєр
Повний веб-інтерфейс постачається з повним образом, надаючи вам браузерний плеєр, готовий до використання, без розгортання окремого клієнта.
JWT автентифікація
Двотокенна JWT-автентифікація з окремими токенами доступу та оновлення підтримує багатопристроєві сесії та відкликання для кожного пристрою.
REST API з Swagger
Документований REST API з вбудованим Swagger UI спрощує інтеграцію Songloft з власними клієнтами, автоматизаціями та інформаційними панелями.
Чому варто запускати Songloft у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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