Songloft – це легкий персональний музичний сервер, написаний на Go, який сканує вашу локальну бібліотеку, витягує обкладинки та метадані з файлів MP3, FLAC, WAV, APE, OGG та M4A, а також транслює все через вбудований вебінтерфейс або будь-який сумісний із Subsonic клієнт. Пісочниця плагінів QuickJS розширює можливості сервера за допомогою власних джерел аудіо, постачальників метаданих та керування пристроями без перекомпіляції бінарного файлу.

Самостійне розміщення Songloft зберігає вашу музичну колекцію, історію прослуховувань та сесії з JWT-автентифікацією повністю на вашому VPS — без телеметрії, без сторонньої аналітики та без комерційного каталогу, що постійно змінюється і вирішує, що залишається доступним. Бінарний файл без CGO комфортно працює на малопотужному обладнанні, водночас забезпечуючи транскодування на льоту та багатопристроєві сесії.