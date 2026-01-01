Знижка до 68% на Songloft

Розгорніть Songloft в один клік.

Самохостинговий персональний музичний сервер з API, сумісним із Subsonic, пісочницею плагінів JS та вбудованим веб-плеєром.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Songloft в один клік.

Виберіть тариф VPS для Songloft

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Songloft

Songloft – це легкий персональний музичний сервер, написаний на Go, який сканує вашу локальну бібліотеку, витягує обкладинки та метадані з файлів MP3, FLAC, WAV, APE, OGG та M4A, а також транслює все через вбудований вебінтерфейс або будь-який сумісний із Subsonic клієнт. Пісочниця плагінів QuickJS розширює можливості сервера за допомогою власних джерел аудіо, постачальників метаданих та керування пристроями без перекомпіляції бінарного файлу.

Самостійне розміщення Songloft зберігає вашу музичну колекцію, історію прослуховувань та сесії з JWT-автентифікацією повністю на вашому VPS — без телеметрії, без сторонньої аналітики та без комерційного каталогу, що постійно змінюється і вирішує, що залишається доступним. Бінарний файл без CGO комфортно працює на малопотужному обладнанні, водночас забезпечуючи транскодування на льоту та багатопристроєві сесії.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Songloft

Підтримка API Subsonic

Підключіть будь-який сумісний з Subsonic мобільний або десктопний клієнт і транслюйте свою бібліотеку без прив'язки до однієї офіційної програми.

Пісочниця JS плагінів

Плагіни на базі QuickJS з моделлю дозволів і гарячим перезавантаженням дозволяють додавати власні джерела аудіо, постачальників метаданих та інтеграції пристроїв.

Сканування локальної бібліотеки

Автоматичне сканування папок витягує теги та обкладинки з файлів MP3, FLAC, WAV, APE, OGG та M4A, щоб ваша бібліотека залишалася актуальною, коли ви додаєте треки.

Вбудований вебплеєр

Повний веб-інтерфейс постачається з повним образом, надаючи вам браузерний плеєр, готовий до використання, без розгортання окремого клієнта.

JWT автентифікація

Двотокенна JWT-автентифікація з окремими токенами доступу та оновлення підтримує багатопристроєві сесії та відкликання для кожного пристрою.

REST API з Swagger

Документований REST API з вбудованим Swagger UI спрощує інтеграцію Songloft з власними клієнтами, автоматизаціями та інформаційними панелями.

Чому варто запускати Songloft у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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