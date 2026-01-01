Розгорніть Kapowarr за допомогою одноклікової інсталяції.
Самостійно розміщений менеджер бібліотеки коміксів, який автоматично завантажує, організовує та керує цифровою колекцією коміксів.
Виберіть тариф VPS для Kapowarr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kapowarr
Kapowarr — це самостійно розміщуваний менеджер бібліотеки коміксів, створений для екосистеми arr, призначений для автоматизації завантаження, перейменування та організації цифрових випусків коміксів, томів і графічних романів. Як Sonarr для телешоу або Radarr для фільмів, Kapowarr дозволяє додавати назви, за якими ви хочете стежити, а потім автоматично шукає та завантажує нові випуски, щойно вони стають доступними з низки підтримуваних джерел.
Застосунок може імпортувати наявні бібліотеки коміксів, конвертувати формати файлів та організовувати файли відповідно до настроюваних схем іменування. Запуск Kapowarr на VPS забезпечує доступність вашої бібліотеки з будь-якого місця, автоматизуючи роботу з обслуговування, яка інакше вимагала б постійних ручних зусиль.
Ключові характеристики Kapowarr
Автоматизовані завантаження проблем
Додайте томи, за якими ви хочете стежити, і Kapowarr автоматично шукає та завантажує нові випуски, щойно вони виходять.
Імпорт та організація бібліотек
Імпортуйте наявну бібліотеку коміксів і дозвольте Kapowarr перейменовувати, переміщувати та впорядковувати файли відповідно до бажаної схеми іменування.
Багатоджерельне завантаження
Завантажуйте з посилань DDL, Pixeldrain, Mega та багатьох інших джерел з налаштовуваними параметрами якості та формату.
Перетворення формату
Автоматично розпаковуйте та конвертуйте завантажені архівні файли у бажаний формат коміксів під час імпорту.
Ручний та автоматичний пошук
Використовуйте моніторинговий пошук в один клік, щоб автоматично завантажувати цілі томи, або переглядайте та вибирайте конкретні випуски за допомогою ручного пошуку.
Чому варто запускати Kapowarr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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