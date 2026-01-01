Kapowarr — це самостійно розміщуваний менеджер бібліотеки коміксів, створений для екосистеми arr, призначений для автоматизації завантаження, перейменування та організації цифрових випусків коміксів, томів і графічних романів. Як Sonarr для телешоу або Radarr для фільмів, Kapowarr дозволяє додавати назви, за якими ви хочете стежити, а потім автоматично шукає та завантажує нові випуски, щойно вони стають доступними з низки підтримуваних джерел.

Застосунок може імпортувати наявні бібліотеки коміксів, конвертувати формати файлів та організовувати файли відповідно до настроюваних схем іменування. Запуск Kapowarr на VPS забезпечує доступність вашої бібліотеки з будь-якого місця, автоматизуючи роботу з обслуговування, яка інакше вимагала б постійних ручних зусиль.