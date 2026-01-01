Знижка до 68% на BugSink

Встановіть BugSink в один клік.

Самостійна платформа відстеження помилок для моніторингу винятків додатків з повним контролем над конфіденційними даними налагодження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  ₴ /міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Встановіть BugSink в один клік.

Виберіть тариф VPS для BugSink

Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819  ₴
299  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 7 176 ₴ (звичайна ціна 19 656 ₴). Вартість продовження: 499 ₴/міс.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049  ₴
399  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 9 576 ₴ (звичайна ціна 25 176 ₴). Вартість продовження: 599 ₴/міс.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739  ₴
549  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 13 176 ₴ (звичайна ціна 41 736 ₴). Вартість продовження: 1 199 ₴/міс.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079  ₴
1 099  ₴ /міс.
Вибрати тариф
Підпишіться на 24 міс. за 26 376 ₴ (звичайна ціна 73 896 ₴). Вартість продовження: 2 189 ₴/міс.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою BugSink

BugSink – це платформа для відстеження помилок із можливістю самостійного розміщення, яка фіксує, групує та виводить винятки застосунків у ваших сервісах у реальному часі. Створена за допомогою Django та Python, вона надає стеки викликів, контекст помилок та дедуплікацію, які потрібні командам розробників для швидкої діагностики та вирішення проблем — без надсилання конфіденційної інформації для налагодження стороннім сервісам.

Самостійне розміщення на власному VPS усуває ціноутворення за обсягом помилок, знімає занепокоєння щодо розташування даних для регульованих галузей і дозволяє інтегрувати відстеження помилок безпосередньо з вашою існуючою інфраструктурою. Це розгортання поєднує BugSink з MySQL для надійного зберігання помилок та автоматично створює користувача-адміністратора при першому запуску.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики BugSink

Автоматичне групування помилок

Дедуплікує та групує схожі винятки, щоб ваша команда бачила одну дієву проблему замість тисяч ідентичних сповіщень, що переповнюють інформаційну панель.

Детальні стеки викликів

Захоплює повні трасування стека з контекстом вихідного коду та станом змінних на момент кожної помилки, надаючи розробникам усе необхідне для відтворення та виправлення помилок.

Підтримка багатомовного SDK

Інтегрується з популярними SDK для різних мов програмування та фреймворків, щоб ви могли направляти помилки з усіх ваших сервісів в одне місце.

Сповіщення в реальному часі

Сповіщення спрацьовують щойно виявляються нові типи помилок, дозволяючи командам реагувати до того, як проблеми накопичаться та вплинуть на більшу кількість користувачів.

Повний суверенітет даних

Усі дані про помилки, трасування стека та контекст користувача залишаються на вашому VPS, задовольняючи вимоги відповідності та запобігаючи витоку конфіденційної інформації за межі вашої інфраструктури.

Чому варто запускати BugSink у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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