BugSink – це платформа для відстеження помилок із можливістю самостійного розміщення, яка фіксує, групує та виводить винятки застосунків у ваших сервісах у реальному часі. Створена за допомогою Django та Python, вона надає стеки викликів, контекст помилок та дедуплікацію, які потрібні командам розробників для швидкої діагностики та вирішення проблем — без надсилання конфіденційної інформації для налагодження стороннім сервісам.

Самостійне розміщення на власному VPS усуває ціноутворення за обсягом помилок, знімає занепокоєння щодо розташування даних для регульованих галузей і дозволяє інтегрувати відстеження помилок безпосередньо з вашою існуючою інфраструктурою. Це розгортання поєднує BugSink з MySQL для надійного зберігання помилок та автоматично створює користувача-адміністратора при першому запуску.