Встановіть BugSink в один клік.
Самостійна платформа відстеження помилок для моніторингу винятків додатків з повним контролем над конфіденційними даними налагодження.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою BugSink
BugSink – це платформа для відстеження помилок із можливістю самостійного розміщення, яка фіксує, групує та виводить винятки застосунків у ваших сервісах у реальному часі. Створена за допомогою Django та Python, вона надає стеки викликів, контекст помилок та дедуплікацію, які потрібні командам розробників для швидкої діагностики та вирішення проблем — без надсилання конфіденційної інформації для налагодження стороннім сервісам.
Самостійне розміщення на власному VPS усуває ціноутворення за обсягом помилок, знімає занепокоєння щодо розташування даних для регульованих галузей і дозволяє інтегрувати відстеження помилок безпосередньо з вашою існуючою інфраструктурою. Це розгортання поєднує BugSink з MySQL для надійного зберігання помилок та автоматично створює користувача-адміністратора при першому запуску.
Ключові характеристики BugSink
Автоматичне групування помилок
Дедуплікує та групує схожі винятки, щоб ваша команда бачила одну дієву проблему замість тисяч ідентичних сповіщень, що переповнюють інформаційну панель.
Детальні стеки викликів
Захоплює повні трасування стека з контекстом вихідного коду та станом змінних на момент кожної помилки, надаючи розробникам усе необхідне для відтворення та виправлення помилок.
Підтримка багатомовного SDK
Інтегрується з популярними SDK для різних мов програмування та фреймворків, щоб ви могли направляти помилки з усіх ваших сервісів в одне місце.
Сповіщення в реальному часі
Сповіщення спрацьовують щойно виявляються нові типи помилок, дозволяючи командам реагувати до того, як проблеми накопичаться та вплинуть на більшу кількість користувачів.
Повний суверенітет даних
Усі дані про помилки, трасування стека та контекст користувача залишаються на вашому VPS, задовольняючи вимоги відповідності та запобігаючи витоку конфіденційної інформації за межі вашої інфраструктури.
Чому варто запускати BugSink у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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