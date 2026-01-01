NodeBB — це платформа для форумів спільноти нового покоління, створена на базі Node.js та WebSockets, що забезпечує обговорення в режимі реального часу, які більше нагадують чат-додаток, ніж традиційну дошку оголошень. Маючи понад 15 000 зірок на GitHub, їй довіряють проєкти програмного забезпечення, освітні установи, ігрові спільноти та підприємства для обговорень, підтримки та обміну знаннями.

Самостійне розміщення NodeBB на VPS дає повне право власності на дані спільноти, усуває плату за користувача та дозволяє налаштовувати платформу за допомогою сотень плагінів спільноти — все це підтримується PostgreSQL для надійного, масштабованого сховища.