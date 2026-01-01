Розгорніть NodeBB в один клік.
Сучасна дискусійна платформа на Node.js з обговореннями в реальному часі, миттєвими сповіщеннями та багатою екосистемою плагінів.
Виберіть тариф VPS для NodeBB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NodeBB
NodeBB — це платформа для форумів спільноти нового покоління, створена на базі Node.js та WebSockets, що забезпечує обговорення в режимі реального часу, які більше нагадують чат-додаток, ніж традиційну дошку оголошень. Маючи понад 15 000 зірок на GitHub, їй довіряють проєкти програмного забезпечення, освітні установи, ігрові спільноти та підприємства для обговорень, підтримки та обміну знаннями.
Самостійне розміщення NodeBB на VPS дає повне право власності на дані спільноти, усуває плату за користувача та дозволяє налаштовувати платформу за допомогою сотень плагінів спільноти — все це підтримується PostgreSQL для надійного, масштабованого сховища.
Ключові характеристики NodeBB
Обговорення в реальному часі
Потокова передача на базі WebSocket миттєво доставляє нові дописи, відповіді та сповіщення без оновлення сторінки, підтримуючи природний потік розмов.
Екосистема плагінів
Сотні плагінів спільноти додають SSO, гейміфікацію, інтеграції та спеціальні функції, щоб ви могли адаптувати форум до точних потреб вашої спільноти.
Інструменти модерації
Вбудована система репутації, черги публікацій та комплексні засоби модерації допомагають підтримувати здорову спільноту з мінімальними ручними зусиллями.
Мобільно-дружні теми
Адаптивні, настроювані теми забезпечують учасникам чудовий досвід на комп'ютері та мобільних пристроях без додаткових налаштувань.
SSO і авторизація через соцмережу
Інтегруйтеся з наявними постачальниками ідентифікації за допомогою плагінів SSO, щоб учасники спільноти могли входити за допомогою своїх наявних облікових записів, а ви зберігали централізоване керування користувачами.
Чому варто запускати NodeBB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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