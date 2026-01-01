Розгорніть Resilio Sync в один клік.
Однорангова синхронізація файлів між настільними комп'ютерами, серверами та мобільними пристроями без хмарного посередника.
Виберіть тариф VPS для Resilio Sync
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Resilio Sync
Resilio Sync — це служба однорангової синхронізації файлів на основі протоколу BitTorrent, спочатку випущена як BitTorrent Sync. Вона переміщує файли безпосередньо між вашими пристроями через зашифрований P2P-канал, не завантажуючи нічого до хмарного провайдера — ваш VPS, настільні комп'ютери, ноутбуки та телефони спільно використовують папку, обмінюючись криптографічними ключами доступу, а потім підтримують синхронізацію цієї папки при зміні файлів.
Самостійне розміщення Resilio Sync на VPS надає вам постійно доступний вузол синхронізації, який зберігає канонічну копію ваших спільних папок, приймаючи вхідні зміни від будь-якого іншого пристрою в спільному доступі в будь-який час доби — без обмежень пропускної здатності, лімітів розміру файлів або регулярних платежів комерційної хмарної синхронізації.
Ключові характеристики Resilio Sync
Пряма однорангова синхронізація
Зашифрована передача файлів між вашими пристроями через P2P-канал — ваші дані ніколи не зберігаються на сторонньому сервері.
Без обмежень розміру файлу
Синхронізуйте файли та папки довільного розміру без обмежень комерційних хмарних сховищ — значення мають лише ваше сховище та трафік.
Вибіркова синхронізація
Виберіть для кожної папки, які пристрої отримують повний вміст на відміну від потокової передачі на вимогу, щоб телефонам не доводилося дублювати цілі бібліотеки.
Поділитися ключами та посиланнями
Режими спільного доступу лише для читання, читання та запису, а також за одноразовим посиланням дозволяють точно контролювати, що кожен запрошений учасник може робити зі спільною папкою.
Нативні застосунки на різних платформах
Власні клієнти для Windows, macOS, Linux, iOS, Android та систем NAS означають, що кожен пристрій нативно використовує один і той же протокол.
Чому варто запускати Resilio Sync у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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