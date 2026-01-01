Resilio Sync — це служба однорангової синхронізації файлів на основі протоколу BitTorrent, спочатку випущена як BitTorrent Sync. Вона переміщує файли безпосередньо між вашими пристроями через зашифрований P2P-канал, не завантажуючи нічого до хмарного провайдера — ваш VPS, настільні комп'ютери, ноутбуки та телефони спільно використовують папку, обмінюючись криптографічними ключами доступу, а потім підтримують синхронізацію цієї папки при зміні файлів.

Самостійне розміщення Resilio Sync на VPS надає вам постійно доступний вузол синхронізації, який зберігає канонічну копію ваших спільних папок, приймаючи вхідні зміни від будь-якого іншого пристрою в спільному доступі в будь-який час доби — без обмежень пропускної здатності, лімітів розміру файлів або регулярних платежів комерційної хмарної синхронізації.