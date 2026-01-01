InfluxDB 2 — це спеціалізована платформа для часових рядів, яка обробляє приймання, зберігання, запити, візуалізацію та сповіщення в одному застосунку. Побудована на рушії зберігання TSM з мовою запитів Flux, вона забезпечує високу пропускну здатність приймання даних та ефективне стиснення разом із сучасним вебінтерфейсом, що усуває необхідність інтегрувати окремі інструменти, такі як Grafana або Kapacitor, для базових робочих процесів спостережуваності.

Самостійне розміщення InfluxDB 2 на власному VPS усуває ціноутворення за точку даних та витрати на вихід даних, поширені в керованих хмарних пропозиціях. Ви отримуєте передбачувані витрати для парку пристроїв IoT, моніторингу інфраструктури та конвеєрів фінансових даних незалежно від обсягу приймання даних, з постійним сховищем для років історичної телеметрії.