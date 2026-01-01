Розгорніть InfluxDB 2 в один клік.
Єдина платформа часових рядів, що поєднує базу даних, візуалізацію, сповіщення та обробку даних в одній програмі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою InfluxDB 2
InfluxDB 2 — це спеціалізована платформа для часових рядів, яка обробляє приймання, зберігання, запити, візуалізацію та сповіщення в одному застосунку. Побудована на рушії зберігання TSM з мовою запитів Flux, вона забезпечує високу пропускну здатність приймання даних та ефективне стиснення разом із сучасним вебінтерфейсом, що усуває необхідність інтегрувати окремі інструменти, такі як Grafana або Kapacitor, для базових робочих процесів спостережуваності.
Самостійне розміщення InfluxDB 2 на власному VPS усуває ціноутворення за точку даних та витрати на вихід даних, поширені в керованих хмарних пропозиціях. Ви отримуєте передбачувані витрати для парку пристроїв IoT, моніторингу інфраструктури та конвеєрів фінансових даних незалежно від обсягу приймання даних, з постійним сховищем для років історичної телеметрії.
Ключові характеристики InfluxDB 2
Мова запитів Flux
Flux — це функціональна мова сценаріїв, спеціально розроблена для даних часових рядів, що дозволяє виконувати перетворення, агрегації та об'єднання з кількох джерел в одному запиті.
Інтегрований Веб UI
Вбудований інтерфейс включає візуальний конструктор запитів, редактор інформаційних панелей та дослідник даних, тому для початку роботи не потрібен зовнішній інструмент візуалізації.
Вбудовані сповіщення
Налаштуйте перевірки порогів і deadman-перевірки безпосередньо в InfluxDB 2 з кінцевими точками сповіщень для Slack, PagerDuty, HTTP вебхуків та іншого.
Рушій завдань
Плануйте скрипти Flux для зменшення дискретизації, ETL-перетворень та агрегації даних без зовнішніх завдань cron або окремих сервісів конвеєрів.
Контроль доступу на основі токенів
Деталізовані токени читання/запису, призначені для конкретних кошиків, дозволяють деталізований контроль доступу для кількох команд і застосунків, які використовують один екземпляр.
Чому варто запускати InfluxDB 2 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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