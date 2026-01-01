Знижка до 68% на Cleanuparr

Розгорніть Cleanuparr в один клік.

Розширений очищувач черги для стеку Servarr, який автоматично видаляє застряглі, невдалі та шкідливі завантаження.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Cleanuparr в один клік.

Виберіть тариф VPS для Cleanuparr

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Cleanuparr

Cleanuparr – це самохостинговий менеджер завантажень, створений спеціально для екосистеми Servarr. Він підключається до Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Whisparr, а також до qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent та rTorrent, а потім безперервно перевіряє чергу, щоб виявляти та видаляти завантаження, які зависли, застрягли в метаданих, завантажуються надто повільно, не імпортуються або відповідають відомим шаблонам шкідливого програмного забезпечення, таким як підозрілі файли .lnk та .zipx.

Окрім гігієни черги, Cleanuparr проактивно шукає відсутні медіафайли та оновлення якості, що не відповідають пороговим значенням, видаляє завершені роздачі, прибирає осиротілі файли, які більше не відстежуються arrs, і надсилає сповіщення про кожне виявлення або видалення. Запуск Cleanuparr на власному VPS підтримує порядок у вашій медіа-автоматизації цілодобово без ручного контролю черги.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Cleanuparr

Очищення на основі закреслення

Позначайте погані завантаження конфігурованими штрафними балами та автоматично видаляйте й блокуйте їх, щойно вони досягнуть вашого порогу.

Malware blocker

Виявляйте та видаляйте відомі шкідливі торренти, використовуючи шаблони, що підтримуються спільнотою, та вбудований чорний список підозрілих типів файлів.

Загальна інтеграція Servarr

Працює з Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Whisparr разом з qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent та rTorrent в одному місці.

Пошук відсутніх та оновлень

Автоматично запускає пошук відсутніх елементів та оновлень якості, що не відповідають пороговим значенням, включно з відстеженням показників власного формату.

Очищення сирітських та стартових елементів

Видаляє завантаження без жорстких посилань або посилань arr, обрізає довготривалі сіди та підтримує робочі процеси, що враховують крос-сіди.

Сповіщення в реальному часі

Надсилає сповіщення про кожне порушення, видалення або блокування через обраний вами канал сповіщень, щоб ніщо не залишилося непоміченим.

Чому варто запускати Cleanuparr у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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