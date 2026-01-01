Cleanuparr – це самохостинговий менеджер завантажень, створений спеціально для екосистеми Servarr. Він підключається до Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Whisparr, а також до qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent та rTorrent, а потім безперервно перевіряє чергу, щоб виявляти та видаляти завантаження, які зависли, застрягли в метаданих, завантажуються надто повільно, не імпортуються або відповідають відомим шаблонам шкідливого програмного забезпечення, таким як підозрілі файли .lnk та .zipx .

Окрім гігієни черги, Cleanuparr проактивно шукає відсутні медіафайли та оновлення якості, що не відповідають пороговим значенням, видаляє завершені роздачі, прибирає осиротілі файли, які більше не відстежуються arrs, і надсилає сповіщення про кожне виявлення або видалення. Запуск Cleanuparr на власному VPS підтримує порядок у вашій медіа-автоматизації цілодобово без ручного контролю черги.