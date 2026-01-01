Розгорніть Cleanuparr в один клік.
Розширений очищувач черги для стеку Servarr, який автоматично видаляє застряглі, невдалі та шкідливі завантаження.
Виберіть тариф VPS для Cleanuparr
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cleanuparr
Cleanuparr – це самохостинговий менеджер завантажень, створений спеціально для екосистеми Servarr. Він підключається до Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Whisparr, а також до qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent та rTorrent, а потім безперервно перевіряє чергу, щоб виявляти та видаляти завантаження, які зависли, застрягли в метаданих, завантажуються надто повільно, не імпортуються або відповідають відомим шаблонам шкідливого програмного забезпечення, таким як підозрілі файли
.lnk та
.zipx.
Окрім гігієни черги, Cleanuparr проактивно шукає відсутні медіафайли та оновлення якості, що не відповідають пороговим значенням, видаляє завершені роздачі, прибирає осиротілі файли, які більше не відстежуються arrs, і надсилає сповіщення про кожне виявлення або видалення. Запуск Cleanuparr на власному VPS підтримує порядок у вашій медіа-автоматизації цілодобово без ручного контролю черги.
Ключові характеристики Cleanuparr
Очищення на основі закреслення
Позначайте погані завантаження конфігурованими штрафними балами та автоматично видаляйте й блокуйте їх, щойно вони досягнуть вашого порогу.
Malware blocker
Виявляйте та видаляйте відомі шкідливі торренти, використовуючи шаблони, що підтримуються спільнотою, та вбудований чорний список підозрілих типів файлів.
Загальна інтеграція Servarr
Працює з Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr та Whisparr разом з qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent та rTorrent в одному місці.
Пошук відсутніх та оновлень
Автоматично запускає пошук відсутніх елементів та оновлень якості, що не відповідають пороговим значенням, включно з відстеженням показників власного формату.
Очищення сирітських та стартових елементів
Видаляє завантаження без жорстких посилань або посилань arr, обрізає довготривалі сіди та підтримує робочі процеси, що враховують крос-сіди.
Сповіщення в реальному часі
Надсилає сповіщення про кожне порушення, видалення або блокування через обраний вами канал сповіщень, щоб ніщо не залишилося непоміченим.
Чому варто запускати Cleanuparr у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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